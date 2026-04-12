Hockenheim – Fahrräder suchen neue Besitzer



Hockenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Auf dem Gelände des Hockenheimer Bauhofs können am Donnerstag, den 23. April 2026 Fundfahrräder ersteigert werden.

Egal ob für Besorgungen in der Innenstadt oder für eine kleine Radtour bei strahlendem Sonnenschein – viele Menschen steigen gerne und regelmäßig auf ihr Fahrrad. Das ist nicht nur gesund, sondern auch gut fürs Klima. Wird ein herrenloses Fahrrad im Hockenheimer Stadtgebiet gefunden, landet dieses beim Baubetriebshof, wo es sechs Monate auf seinen Besitzer oder seine Besitzerin wartet. Nach Ablauf dieser Zeit wird das Fahrrad zur Versteigerung freigegeben.

Die nächste Fahrradversteigerung findet am Donnerstag, den 23. April 2026, auf dem Gelände des Hockenheimer Bauhofs (Schwetzinger Straße 109, 68766 Hockenheim) statt. Der Zugang erfolgt über den Haupteingang in der Schwetzinger Straße.

Ab 9:30 Uhr können Interessenten die zum Verkauf freigegebenen Räder besichtigen. Im Anschluss findet ab 10:00 Uhr die eigentliche Versteigerung statt. Aktuell stehen rund 50 Fundfahrräder, darunter unter anderem auch Kinderräder, Roller, Mountainbikes und E-Bikes, zum Verkauf bereit. Das Startgebot liegt bei jedem der Fahrräder bei fünf Euro, geboten werden kann nur in vollen Fünf-Euro-Schritten. Der Kaufpreis muss im Anschluss an die Versteigerung bar bezahlt werden.

Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 12. April 2026, 12:14