Frankenthal – Street Food, Shopping, Sonntagserlebnis: Frankenthal lädt zum Bummeln ein

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Am heutigen Sonntag, 12. April 2026, lädt Frankenthal zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Im Rahmen eines Street-Food-Festivals öffnet der Einzelhandel von 13 bis 18 Uhr seine Türen und bietet Besucherinnen und Besuchern ein besonderes Einkaufserlebnis.

Neben attraktiven Shoppingmöglichkeiten erwartet die Gäste ein vielfältiges kulinarisches Angebot. Zahlreiche Stände sorgen für Genussmomente und machen den Stadtbummel zu einem echten Erlebnis.

Auch das wechselhafte Wetter kann der guten Stimmung nichts anhaben: Gerade bei Regen lädt ein Besuch in den Kaufhäusern und Geschäften dazu ein, entspannt zu bummeln, Neues zu entdecken und die besondere Atmosphäre in der Innenstadt zu genießen.

Zuletzt aktualisiert am 12. April 2026, 10:02