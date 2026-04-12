Edenkoben – Verdacht der Trunkenheit im Verkehr



Edenkoben/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, dem 11.04.2026 wurde um 15:15 Uhr ein 42-jähriger Südpfälzer in Edenkoben einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Hierbei ergaben sich im Rahmen der Kontrolle Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel des Fahrers. Daher wurde diesem die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme durch einen Arzt auf der Dienststelle durchgeführt und zudem ein Strafverfahren eingeleitet.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 12. April 2026, 11:47