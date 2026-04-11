Weinheim – Tanzen mit DJane Marlene



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Runder Tisch Demografie: Erster „Woinemer KaffeeBall“ des Jahres am 23. April in Emis Dance Academy

Tanzen nach Herzenslust, Erinnerungen auffrischen und gemeinsam Spaß

haben – das alles bedeutet der „Woinemer KaffeeBall“. Die Stadt Weinheim, der Runde

Tisch Demografie und Emis Dance Academy laden erstmals in diesem Jahr am

Donnerstag, 23.April von 14.30 bis 16.30 Uhr in die Räume von Emis-Dance-Academy

(Witzlebenstraße 5) ein.

Der Eintritt ist wie immer frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Einlass ist ab 14 Uhr.

Die Gäste werden gebeten, ein eigenes Kaffee-Gedeck mitzubringen.

Für das leibliche Wohl ist wie immer gesorgt: Der Brotsommelier Michael Kress unterstützt

die Veranstaltung fast schon traditionell mit seinem Backwerk, das für die Besucherinnen

und Besucher stets ein kulinarisches Highlight darstellt. Eine Auswahl an

selbstgebackenen Kuchen vervollständigt das Angebot. DJane Marlene hat ein

abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Tanzbegeisterte können sich schon

jetzt auf die Musikauswahl freuen.

Ob allein, zu zweit oder in der Gruppe, hier sind alle herzlich willkommen, erklärt Katja

Haller, die im Weinheimer Amt für Soziale Angelegenheiten zum Runden Tisch

Demografie gehört. Die Auszubildenden der Stadt Weinheim lassen es sich nicht nehmen,

den Ball erneut tatkräftig zu unterstützen. So entsteht eine neue und schöne Tradition.

Wer dabei sein will, aber erstmal nicht tanzen, kann einfachder Musik in gemütlicher

Runde lauschen und einfach einen entspannten Nachmittag verbringen

Ansprechpartnerin: Katja Haller, Stadt Weinheim (Telefon 06201/82-376, k.haller@weinheim.de )

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 11. April 2026, 11:24