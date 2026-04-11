Weinheim – Keine Durchfahrt in Richtung Hutplatz



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Straßenarbeiten in der Mittelgasse vom 14. bis 17. April – Anwohner können

ihre Häuser erreichen

Besucher des Marktplatzes dürften sich sogar freuen: Während vor allem in den Abendstunden ziemlich viele Autos auf der Mittelgasse unterhalb der St.Laurentiuskirche in Richtung Hutplatz und Gorxheimer Tal fahren, ist die Durchfahrt von Dienstag, 14. April bis voraussichtlich Freitag, 17. April, nicht möglich.

Grund sind kurzfristig notwendige Straßenarbeiten auf der Mittelgasse in Höhe der Hausnummer 16,

die eine Vollsperrung erfordern. Die Anwohner werden zusätzlich mit einer

Postwurfsendung informiert, in der auch Ansprechpartner genannt werden.

Anwohnerinnen und Anwohner der Bereiche Hutplatz, Mittelgasse sowie der Hauptstraße

zwischen Hutplatz und Müllheimer Talstraße, können Ihre Anwesen über die Grabengasse

und Hauptstraße anfahren.

Auf die Sperrung wird bereits am Parkplatz Rote Turmstraße hingewiesen. Für Anlieger ist

jedoch die Durchfahrt bis zur Baustelle frei. Der Parkplatz Amtshausplatz bleibt über die

Mittelgasse anfahrbar. Für Anwohner bleibt auch die Zufahrt über die Obertorstraße zur

Obergasse möglich.

Autofahrer, die in Richtung Gorxheimer Tal und Odenwald unterwegs sind, sollten den

Weg über die Bahnhofstraße oder Birkenauer Talstraße (Stadthalle) und über die

Grundelbachstraße nutzen, empfiehlt die Verkehrsbehörde der Stadt.

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 11. April 2026, 11:04