Speyer – Verlängerung der Vollsperrung in der Holzstraße aufgrund von Bauverzögerungen



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Zuge des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestelle „Vincentiuskrankenhaus“ kommt es zu Verzögerungen im Bauablauf.

Aufgrund unerwarteter Probleme mit dem Asphaltaufbau muss die bestehende Vollsperrung der Holzstraße auf Höhe des Vincentiuskrankenhauses um eine Woche verlängert werden. Die Sperrung dauert nun voraussichtlich bis einschließlich 17. April 2026.

Für den Kraftfahrzeugverkehr bleibt die Umleitung über die Dudenhofer Straße bestehen. Fußgängerinnen und Fußgänger können den Baustellenbereich weiterhin uneingeschränkt passieren.

Vom 13. bis 17. April 2026 ist zudem eine Sperrung der Vincentiusbrücke erforderlich. Der Verkehr wird hier über die Albert-Pfeifer-Straße umgeleitet.

Die Stadt Speyer bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die verlängerten Einschränkungen.

Quelle: Stadtverwaltung Speyer

Zuletzt aktualisiert am 11. April 2026, 11:31