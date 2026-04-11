Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Messer-Drohung auf Frühlingsmesse: Jugendlicher von Sicherheitsdienst gestoppt – Am Freitagabend (10.04.2026) kam es auf der Frühlingsmesse in Speyer zu einem Polizeieinsatz wegen einer Bedrohung unter Jugendlichen.

Gegen 18:00 Uhr gerieten ein 16-Jähriger aus Germersheim und ein 15-Jähriger aus Edingen-Neckarhausen während der Fahrt in einem Fahrgeschäft in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung sprach der 16-Jährige Drohungen aus und führte dabei ein Messer mit einer Klingenlänge von etwa 6 Zentimetern mit sich.

Nach Ende der Fahrt griff der Sicherheitsdienst ein, stellte den Jugendlichen und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten konnten das Messer auffinden und sicherstellen.

Gegen den 16-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. Zudem erhielt er ein Hausverbot für die restliche Dauer der Veranstaltung sowie einen Platzverweis für das gesamte Messegelände. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich auf die geltende Allgemeinverfügung der Stadtverwaltung hin: Das Mitführen von Waffen und Messern jeglicher Art ist auf dem gesamten Veranstaltungsgelände während der Frühlingsmesse strikt untersagt.

MRN-News Hinweis:

Die Ermittlungen dauern an. Weitere Informationen folgen, sobald diese vorliegen.

Zuletzt aktualisiert am 11. April 2026, 10:24