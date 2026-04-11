Schwetzingen – GRN-Klinik / Vorträge und Erfahrungsaustausch für Krebspatienten



Schwetzingen/Metropolregion Rhein-Neckar – Vorträge und Erfahrungsaustausch für Krebspatienten

Onko-Café der GRN-Klinik Schwetzingen, Thema: „Yoga und Krebs“

Am Dienstag, den 21. April, findet das nächste Onko-Café der GRN-Klinik Schwetzingen statt. Thema des Onko-Cafés ist dieses Mal „Yoga und Krebs“.

Petra Fritzmann spricht darüber, wie Yoga bei Krebs helfen kann, beweglich und fokussiert zu bleiben.

Die Diagnose Krebs stellt für Betroffene und Angehörige einen tiefen Einschnitt in ihr Leben dar. Auch nach optimaler medizinischer Behandlung bleiben viele offene Fragen und Probleme, die den Alltag beeinträchtigen. Die Selbsthilfegruppe „Betroffene helfen Betroffenen“ bietet Frauen und Männern jeden Alters mit unterschiedlichen Krebserkrankungen eine Anlaufstelle, um Erfahrungen auszutauschen. Zusätzlich zu dem regulären Gruppentreffen findet das Onko-Café in der GRN-Klinik Schwetzingen alle zwei Monate statt.

Organisiert wird die Veranstaltung von Dr. Annette Maleika, Chefärztin der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe, begleitet von der Expertin für onkologische Pflege, Marion Klar. Diese informieren über neue Entwicklungen in der Krebstherapie und stehen für Fragen zur Verfügung. Gäste sind herzlich willkommen, der Eintritt ist frei.

Die Veranstaltung findet statt am 21. April um 16 Uhr im Rüdiger-Burger-Saal (4. OG) der GRN-Klinik Schwetzingen.

Quelle: GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH

Zuletzt aktualisiert am 11. April 2026, 10:51