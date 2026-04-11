Schweigen-Rechtenbach – Alkoholisiert auf E-Scooter



Schweigen-Rechtenbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Am späten Freitagabend wurde durch eine Streife der Polizei Bad Bergzabern ein E-Scooter-Fahrer im Bereich der Weinstraße in Schweigen festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem 34-jährigen Mann Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte dies und ergab einen Wert von 3,21 Promille. Weiterhin ergaben sich Hinweise auf einen Betäubungsmitteleinfluss. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 11. April 2026, 11:11