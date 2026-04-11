Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In den frühen Morgenstunden des Samstags hat sich ein 22-jähriger BMW-Fahrer eine riskante Verfolgungsfahrt mit der Polizei durch Mannheim geliefert.

Gegen 01:20 Uhr fiel einer zivilen Streife der Ermittlungsgruppe Poser ein weißer BMW auf, als dieser mit durchdrehenden Reifen vom Kaiserring in die Reichskanzler-Müller-Straße abbog. Anschließend beschleunigte der Fahrer innerhalb geschlossener Ortschaft auf deutlich über 100 km/h.

Als das Fahrzeug an einer roten Ampel stoppte und kontrolliert werden sollte, gab der Fahrer plötzlich Gas, überfuhr die weiterhin rot zeigende Ampel und flüchtete in Richtung Neckarauer Straße. Dort setzte er seine gefährliche Fahrt fort, indem er mehrere Fahrzeuge sowohl rechts als auch links überholte.

Auf Höhe der Haltestelle Neckarauer Bahnhof konnte die Polizei den 22-Jährigen schließlich stoppen und die Fahrt beenden.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. Zudem beschlagnahmten die Einsatzkräfte den BMW sowie die Mobiltelefone des Fahrers und seines Beifahrers.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Verfolgungsfahrt beobachtet haben oder durch das Fahrverhalten gefährdet wurden, sich beim Verkehrsdienst Mannheim unter der Telefonnummer 0621 174-4222 zu melden.

MRN-News Hinweis:

Die Ermittlungen dauern an. Weitere Informationen folgen, sobald diese vorliegen.

Zuletzt aktualisiert am 11. April 2026, 09:21