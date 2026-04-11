Mannheim – Mannheimer Impulse Solidarität, Soziale Verantwortung, Stadtgesellschaft – die neue Talkreihe der AWO Mannheim und der Mannheimer Abendakademie



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Reihe Mannheimer Impulse verbindet lokale Herausforderungen mit Themen, die bundesweit

diskutiert werden.

Krisenherde in der Welt, wie beispielsweise aktuell der Krieg im Iran mit allen

wirtschaftlichen Folgen, beeinflussen zunehmend den Alltag vieler Menschen und die

Gestaltungsmöglichkeiten von Städten und Kommunen. Was bleibt noch möglich angesichts

drastischer Sparmaßnahmen und immer neuer Schwierigkeiten? Wie kann eine Gesellschaft noch

zusammengehalten, wie können demokratische Werte noch verteidigt werden und warum ist es jetzt

wichtig, sich damit auch auf lokaler Ebene auseinanderzusetzen?

Die Talkreihe Mannheimer Impulse bringt Menschen ins Gespräch und setzen inhaltliche

Schwerpunkte, die Mannheim bewegen. Es geht darum, gesellschaftliche Entwicklungen sichtbar zu

machen, Orientierung zu bieten und konstruktive Impulse in bewegten Zeiten zu setzen. Dazu werden

Gäste eingeladen, die etwas zu sagen haben. Aus Politik und Wirtschaft, aus Wissenschaft und

Wohlfahrt sowie Bildung und Kultur.

In der ersten Talkrunde am 16.04. geht es um die Frage, was unsere Stadtgesellschaft in Mannheim

noch zusammenhält. Dazu sind als Talkgäste eingeladen:

– Susanne Deß, Geschäftsführerin der Mannheimer Abendakademie

– Alexander Manz, Vorsitzender der AWO Mannheim und Vorsitzender der freien Liga der

Wohlfahrtverbände in Mannheim

– Petar Drakul, Beauftragter für die Mannheimer Innenstadt

– Andreas Hilgenstock, Aufsichtsrat und Gesellschafter Engelhorn Mannheim und Vorsitzender

des Vereins City-Net Mannheim

Mannheimer Impulse: Was hält unserer Stadtgesellschaft zusammen?

Termin: 16.04.2026

Uhrzeit: 18:00 Uhr – 20:00 Uhr

Eintritt frei

Das Format Mannheimer Impulse bietet eine offene Plattform für Meinungsbildung, demokratischen

Diskurs und offenen Austausch. Alle Veranstaltungen sind politisch neutral und unabhängig von

Parteien. Nach einer Podiumsdiskussion mit Impulsvortrag gibt es eine offene Fragerunde mit dem

Publikum sowie im Anschluss ein lockeres Get-together mit Snacks und Getränken.

Moderiert wird die Talkreihe gemeinsam von Markus Sprengler, Leiter der Stabsstelle

Unternehmenskommunikation bei der AWO Mannheim und Frauke Kühnl, Leitung Marketing und

Kommunikation Mannheimer Abendakademie.

Weitere Termine und Themen:

18. Juni 18 Uhr

Soziale Arbeit unter Druck – Zukunft gestalten statt Krisen verwalten

Fachkräftemangel und veränderte Arbeitsbedingungen beschäftigen nicht nur Unternehmen, sondern

verändern mehr und mehr die Lebens- und Arbeitsbedingungen jedes Einzeln. Hinzu kommen die

Aufforderungen aus Berlin, künftig mehr, schneller und vor allem länger zu arbeiten. Hinzu kommt die

oft nicht mehr ausreichende Finanzierung von sozialen Einrichtungen und die Unterstützung sozialer

Arbeit, der Handlungsfähigkeit in Frage steht.

17. September 18 Uhr

Die resiliente Stadt – Gesundheit, Wohnen, Teilhabe

Text: Mannheim ist eine urbane, vielfältige und bunte Stadt mit vielen unterschiedlichen Communities.

Doch wie stabil ist die Stadt noch aufgestellt, wenn es um bezahlbares Wohnen, um soziale Teilhabe

und psychische Gesundheit der Bevölkerung geht? Was muss getan werden, damit sich alle

Menschen in Mannheim wohl fühlen?

19.November 18 Uhr

Demokratie im Alltag – Beteiligung, Verantwortung, Haltung

Das Vertrauen der Bevölkerung in gewachsene Strukturen, in Institutionen und in die Rolle sozialer

Träger als Stabilitätsfaktoren sinkt. Das hat Auswirkungen auf die Zivilgesellschaft, auf die Teilhabe in

den Mannheimer Quartieren und vor allem auf die demokratische Kultur jenseits von Wahlen

Quelle: Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH

Zuletzt aktualisiert am 11. April 2026, 10:38