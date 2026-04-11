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Mannheimer Impulse mit Schrift Copyright eyetronic Adobestock
11.04.2026, 10:38 Uhr

Mannheim – Mannheimer Impulse Solidarität, Soziale Verantwortung, Stadtgesellschaft – die neue Talkreihe der AWO Mannheim und der Mannheimer Abendakademie

Mannheimer Impulse mit Schrift Copyright eyetronic Adobestock
Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Reihe Mannheimer Impulse verbindet lokale Herausforderungen mit Themen, die bundesweit
diskutiert werden.

Krisenherde in der Welt, wie beispielsweise aktuell der Krieg im Iran mit allen
wirtschaftlichen Folgen, beeinflussen zunehmend den Alltag vieler Menschen und die
Gestaltungsmöglichkeiten von Städten und Kommunen. Was bleibt noch möglich angesichts
drastischer Sparmaßnahmen und immer neuer Schwierigkeiten? Wie kann eine Gesellschaft noch
zusammengehalten, wie können demokratische Werte noch verteidigt werden und warum ist es jetzt
wichtig, sich damit auch auf lokaler Ebene auseinanderzusetzen?

Die Talkreihe Mannheimer Impulse bringt Menschen ins Gespräch und setzen inhaltliche
Schwerpunkte, die Mannheim bewegen. Es geht darum, gesellschaftliche Entwicklungen sichtbar zu
machen, Orientierung zu bieten und konstruktive Impulse in bewegten Zeiten zu setzen. Dazu werden
Gäste eingeladen, die etwas zu sagen haben. Aus Politik und Wirtschaft, aus Wissenschaft und
Wohlfahrt sowie Bildung und Kultur.

In der ersten Talkrunde am 16.04. geht es um die Frage, was unsere Stadtgesellschaft in Mannheim
noch zusammenhält. Dazu sind als Talkgäste eingeladen:
– Susanne Deß, Geschäftsführerin der Mannheimer Abendakademie
– Alexander Manz, Vorsitzender der AWO Mannheim und Vorsitzender der freien Liga der
Wohlfahrtverbände in Mannheim
– Petar Drakul, Beauftragter für die Mannheimer Innenstadt
– Andreas Hilgenstock, Aufsichtsrat und Gesellschafter Engelhorn Mannheim und Vorsitzender
des Vereins City-Net Mannheim
Mannheimer Impulse: Was hält unserer Stadtgesellschaft zusammen?
Termin: 16.04.2026
Uhrzeit: 18:00 Uhr – 20:00 Uhr
Eintritt frei

Das Format Mannheimer Impulse bietet eine offene Plattform für Meinungsbildung, demokratischen
Diskurs und offenen Austausch. Alle Veranstaltungen sind politisch neutral und unabhängig von
Parteien. Nach einer Podiumsdiskussion mit Impulsvortrag gibt es eine offene Fragerunde mit dem
Publikum sowie im Anschluss ein lockeres Get-together mit Snacks und Getränken.
Moderiert wird die Talkreihe gemeinsam von Markus Sprengler, Leiter der Stabsstelle
Unternehmenskommunikation bei der AWO Mannheim und Frauke Kühnl, Leitung Marketing und
Kommunikation Mannheimer Abendakademie.

Weitere Termine und Themen:
18. Juni 18 Uhr
Soziale Arbeit unter Druck – Zukunft gestalten statt Krisen verwalten
Fachkräftemangel und veränderte Arbeitsbedingungen beschäftigen nicht nur Unternehmen, sondern
verändern mehr und mehr die Lebens- und Arbeitsbedingungen jedes Einzeln. Hinzu kommen die
Aufforderungen aus Berlin, künftig mehr, schneller und vor allem länger zu arbeiten. Hinzu kommt die
oft nicht mehr ausreichende Finanzierung von sozialen Einrichtungen und die Unterstützung sozialer
Arbeit, der Handlungsfähigkeit in Frage steht.

17. September 18 Uhr
Die resiliente Stadt – Gesundheit, Wohnen, Teilhabe
Text: Mannheim ist eine urbane, vielfältige und bunte Stadt mit vielen unterschiedlichen Communities.
Doch wie stabil ist die Stadt noch aufgestellt, wenn es um bezahlbares Wohnen, um soziale Teilhabe
und psychische Gesundheit der Bevölkerung geht? Was muss getan werden, damit sich alle
Menschen in Mannheim wohl fühlen?

19.November 18 Uhr
Demokratie im Alltag – Beteiligung, Verantwortung, Haltung
Das Vertrauen der Bevölkerung in gewachsene Strukturen, in Institutionen und in die Rolle sozialer
Träger als Stabilitätsfaktoren sinkt. Das hat Auswirkungen auf die Zivilgesellschaft, auf die Teilhabe in
den Mannheimer Quartieren und vor allem auf die demokratische Kultur jenseits von Wahlen

Quelle: Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH

Zuletzt aktualisiert am 11. April 2026, 10:38

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