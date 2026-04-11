Ludwigshafen – NEUES AUS DEM HPH: Erzählte Begegnungen: Vom Ankommen zum Miteinander – Veranstaltung im HPH am 25.04.2026 über Wege gelingender Integration



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Wie gelingt Integration – jenseits von Arbeitsmarkt und Schule, hinein in ein tragfähiges Miteinander? Dieser Frage widmet sich die Veranstaltung „Erzählte Begegnungen: Vom Ankommen zum Miteinander“ am Samstag, 25. April 2026, von 9:00 bis 11:00 Uhr im Heinrich Pesch Haus (Frankenthaler Str. 229, Ludwigshafen).

Im Mittelpunkt stehen erzählte Erfahrungen von Menschen mit Migrationserfahrung, die ihr Ankommen in Deutschland vorstellen. Im gemeinsamen Gespräch wird herausgearbeitet, welche sozialen und gesellschaftlichen Strukturen geholfen haben, wie sich diese im Lauf der Zeit verändert haben – und was heute nötig ist, damit Integration weiterhin gelingt. Dabei geht es auch um die Frage, wie Zivilgesellschaft und Ehrenamt zur Stärkung von Resilienz, Zusammenhalt und Frieden beitragen können und welche Integrationshindernisse identifiziert werden müssen.

Die Veranstaltung findet im Rahmen eines gemeinsamen Frühstücks statt und schafft einen geschützten Raum für Austausch, Reflexion, neue Impulse und Vernetzung. Sie richtet sich an Menschen mit Migrationserfahrung, Ehrenamtliche und interessante Bürger. Die Leitung übernimmt Dr. Matthias Rugel SJ. Die Teilnahme ist kostenfrei. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung per E-Mail an anmeldung@hph.kirche.org oder über die Homepage (www.heinrich-pesch-haus.de/veranstaltungen) gebeten.

Bildhinweis: gerd altmann / pixabay.com

Quelle: Heinrich Pesch Haus ▪ Katholische Akademie Rhein-Neckar

Zuletzt aktualisiert am 11. April 2026, 10:47