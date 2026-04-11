Ludwigshafen – Diebstahl eines Motorradkennzeichens



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Bereits am Donnerstag, den 09.04.2026 im Zeitraum von etwa 07:30 Uhr bis 16:30 Uhr wurde im Parkhaus „Tor 7“ der Firma BASF das Kennzeichenschild eines geparkten Motorrads entwendet.

Die Befestigung wurde durch die bislang unbekannten Täter dabei beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Haben Sie die Tat beobachtet oder etwas Verdächtiges wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 11. April 2026, 11:16