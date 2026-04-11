Landau – Wegen des Landauer Maimarkts: Alter Meßplatz steht vorübergehend nicht als Parkplatz zur Verfügung

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Dauerparktickets gelten auch in den Parkquartieren Nord und West

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Auf dem Alten Meßplatz in Landau beginnt am Dienstag, 14. April, der Aufbau für den 133. Landauer Maimarkt. Ein kleiner Teil im Norden des Platzes steht bereits ab dann nicht zum Parken zur Verfügung. Ab Montag, 20. April, und bis zum Abbau von Weindorf, Fahrgeschäften und Co. sind dann der komplette Alte Meßplatz und die Fortstraße zwischen Nordring und Am Kronwerk als Parkfläche gesperrt.

Wer über eine Dauerparkplakette oder ein Monatsticket verfügt, kann in dieser Zeit problemlos auf die Parkquartiere Nord (rund um den Zoo) und West (rund um Stadion und Freibad) ausweichen. Zusätzlich steht im Parkquartier „Alter Meßplatz“ auch der Uniparkplatz zur Verfügung, der häufig noch freie Kapazitäten für Kurzzeit- und Tagesparkende bietet.

Bitte beachten: Die An 44 sowie die Pestalozzi-, Lang- und Badstraße sind seit einer jüngst vorgenommenen Anpassung der Parkquartiere nicht mehr dem Parkquartier West zugeordnet. Sie gehören nun vollständig zum Parkquartier Innenstadt.

Die Parkquartiere können online im Geoportal der Stadt Landau unter https://maps.landau.de/parken eingesehen werden.

Das beliebte Frühlingsfest findet vom 25. April bis zum 3. Mai statt. Weitere Informationen zum Programm beim diesjährigen Maimarkt gibt es im Netz auf www.visitlandau.de.

Bildunterschrift: Wegen des Maimarkts steht der Alte Meßplatz vorübergehend nicht als Parkplatz zur Verfügung. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle. Landau in der Pfalz GmbH und Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 11. April 2026, 09:28