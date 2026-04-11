Landau – Sicher und souverän unterwegs: Pedelec-Training für Seniorinnen und Senioren am 25. April in Landau



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Fahrradfahren liegt im Trend – und gerade Pedelecs ermöglichen auch älteren

Menschen ein aktives, unabhängiges Leben.

Damit das Fahren mit elektrischer Unterstützung sicher gelingt, bietet die Volkshochschule Landau am Samstag,

25. April, ein praxisnahes Pedelec-Training speziell für Seniorinnen und Senioren

an. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht Landau-

Südliche Weinstraße und der Beauftragten für die Belange älterer Menschen der

Stadt Landau statt. Veranstaltungsort ist die Jugendverkehrsschule an der

Grundschule Horstring in Landau.

Das Trainingsangebot richtet sich an ältere Menschen, die bereits Fahrrad fahren

können, ein eigenes Pedelec besitzen und mit mehr Selbstvertrauen und

Fahrkompetenz durchstarten möchten. In Theorie und Praxis lernen die

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie sie in kritischen Situationen richtig

reagieren und sicherer unterwegs sind.

Alexandra Meyer und Steffen Neu von der Polizeiinspektion Landau vermitteln

theoretische Grundlagen für sicheres Pedelec-Fahren und informieren über neue

Regelungen, die Radfahrerinnen und Radfahrer im Straßenverkehr betreffen. Im

praktischen Teil des Trainings schauen sich die beiden mit den Teilnehmerinnen

und Teilnehmern bestimmte Fahrsituationen genauer an und zeigen, was sie

besonders beachten müssen. Dazu gehören Informationen über eine

ergonomische Sitzposition, richtiges Bremsen oder sicheres Kurvenfahren.

Wer teilnehmen möchte, benötigt ein eigenes Pedelec. Beim praktischen Teil ist

außerdem das Tragen eines Fahrradhelms Pflicht.

Das Training findet von 10 bis 14 Uhr statt; die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldungen sind bei der VHS telefonisch unter 0 63 41/13 49 92 oder per Mail

an info@volkshochschule-landau.de möglich.

Bildunterschrift: Radfahren fördert die Gesundheit, erhält die Mobilität und bereichert das Leben. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 11. April 2026, 10:56