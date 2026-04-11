Landau – Sicher und souverän unterwegs: Pedelec-Training für Seniorinnen und Senioren am 25. April in Landau

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Fahrradfahren liegt im Trend – und gerade Pedelecs ermöglichen auch älteren
Menschen ein aktives, unabhängiges Leben.
Damit das Fahren mit elektrischer Unterstützung sicher gelingt, bietet die Volkshochschule Landau am Samstag,
25. April, ein praxisnahes Pedelec-Training speziell für Seniorinnen und Senioren
an. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht Landau-
Südliche Weinstraße und der Beauftragten für die Belange älterer Menschen der
Stadt Landau statt. Veranstaltungsort ist die Jugendverkehrsschule an der
Grundschule Horstring in Landau.
Das Trainingsangebot richtet sich an ältere Menschen, die bereits Fahrrad fahren
können, ein eigenes Pedelec besitzen und mit mehr Selbstvertrauen und
Fahrkompetenz durchstarten möchten. In Theorie und Praxis lernen die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie sie in kritischen Situationen richtig
reagieren und sicherer unterwegs sind.
Alexandra Meyer und Steffen Neu von der Polizeiinspektion Landau vermitteln
theoretische Grundlagen für sicheres Pedelec-Fahren und informieren über neue
Regelungen, die Radfahrerinnen und Radfahrer im Straßenverkehr betreffen. Im
praktischen Teil des Trainings schauen sich die beiden mit den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern bestimmte Fahrsituationen genauer an und zeigen, was sie
besonders beachten müssen. Dazu gehören Informationen über eine
ergonomische Sitzposition, richtiges Bremsen oder sicheres Kurvenfahren.
Wer teilnehmen möchte, benötigt ein eigenes Pedelec. Beim praktischen Teil ist
außerdem das Tragen eines Fahrradhelms Pflicht.
Das Training findet von 10 bis 14 Uhr statt; die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldungen sind bei der VHS telefonisch unter 0 63 41/13 49 92 oder per Mail
an info@volkshochschule-landau.de möglich.
Bildunterschrift: Radfahren fördert die Gesundheit, erhält die Mobilität und bereichert das Leben. (Quelle: Stadt Landau)
Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.
Zuletzt aktualisiert am 11. April 2026, 10:56