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Humboldt Pinguine mit Jungtier Zoo Landau(1)
11.04.2026, 11:42 Uhr

Landau – Pinguin-Aktionstag im Zoo Landau am Sonntag, 26. April, ab 11 Uhr

Humboldt Pinguine mit Jungtier Zoo Landau(1)
Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Zoo Landau in der Pfalz und Sphenisco-Schutz des Humboldt-Pinguins e.V. rufen
zum Weltpinguintag zum Schutz für die Humboldt-Pinguine auf

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus – momentan sind im Zoo Landau acht Paare der Humboldt-Pinguine fleißig mit dem Brüten beschäftigt. Beide
Partner halten ca. 38 bis 41 Tage lang abwechselnd die Eier warm, und das Zooteam rechnet noch im April mit den ersten Küken. Im Zoo finden die Pinguine
ja auch die besten Bedingungen vor – ausreichend Fisch, sauberes Wasser, sichere Bruthöhlen, Schutz vor Feinden.

Im natürlichen Lebensraum sieht es für den Humboldt-Pinguin allerdings ganz anders aus, und sein größter Feind ist der Mensch. In seinem Verbreitungsgebiet,
das sich von Peru bis Südchile an der südamerikanischen Westküste erstreckt, lauern fast unzählige, menschengemachte Gefahren. Beim Jagen verenden
Humboldt-Pinguine in Fischernetzen als unerwünschter Beifang, die industrielle Fischerei fängt ihnen die Nahrungsgrundlage quasi vor dem Schnabel weg, auf
den Brutinseln wird der Bruterfolg durch illegalen Guanoabbau, unkontrollierten Tourismus und Menschen, die Eier absammeln, verringert. Verschmutztes Wasser
und Plastikabfall im Meer stellen weitere Gefahrenquellen dar, und der Klimawandel sowie Tierseuchen wie die Vogelgrippe verschärfen die Situation zudem.

Fast weltweit werden Humboldt-Pinguine in Zoos gehalten und gezielt nachgezüchtet, um eine stabile und gesunde Reservepopulation in
Menschenobhut zu erhalten. Auch der Zoo Landau ist Teil des Europäischen Exsitu-Programms (EEP) für die Art. Doch der Ex-situ-Schutz ist nicht der einzige
Weg, auf dem sich Zoos für den Arterhalt einsetzen. Besonders wichtig ist das gleichzeitige Engagement vor Ort im natürlichen Verbreitungsgebiet, um den
Lebensraum zu schützen. Hier engagiert sich der Zoo Landau als aktives Mitglied der Landauer Artenschutzorganisation „Sphenisco-Schutz des Humboldt-Pinguin e.V.“.

Sphenisco setzt sich mit Unterstützung europäischer Zoos, von Privatmitgliedern und Institutionen in Chile und Peru für den Schutz der
Brutinseln und des umgebenden Meeres, für die wichtige Umweltbildung der lokalen Bevölkerung und von Touristen ein und unterstützt Forschungsvorhaben,
die zum Erhalt der Art und des Lebensraums beitragen.

Humboldt Küken Gut geschützt im Zoo Landau(2)
Am 25. April wird international der Weltpinguintag begangen. Am Sonntag, 26. April, laden Zoo, Zooschule und Sphenisco deswegen herzlich zum großen
Pinguin-Aktionstag in den Zoo Landau ein. Ab 11 Uhr wird es direkt an der Pinguinanlage ein tolles Programm mit Informationen und Mitmachaktionen für
kleine und große Gäste geben. Das Team von Sphenisco wird mit einem Infostand vertreten sein, um über die Arbeit des Vereins zu informieren. Die Zooschule
Landau bietet faszinierende Einblicke ins Leben der Humboldt-Pinguine und viele spannende Infos und Materialien sowie tolle Experimente – im wahrsten Sinne
des Wortes „zum Begreifen“. Unter dem Motto „Mit Weingenuss Gutes tun“ wird das Weingut Ramsel aus Kirrweiler mit dem eigens kreierten „Pinguinwein“
ebenfalls den Aktionstag unterstützen und mit einem Probier- und Verkaufsstand vor Ort an der Pinguinanlage sein. Pro verkaufter Flasche erhält Sphenisco 1 Euro
als Unterstützung.

Übrigens: Seinen Ursprung hat der Gedenktag einem kuriosen Umstand zu verdanken: Wissenschaftler auf der amerikanischen McMurdo-Station in der
Antarktis bemerkten, dass jedes Jahr am 25. April die Adéliepinguine nach vielen Monaten auf See in ihre Brutkolonie an Land zurückkehren – zuverlässig jährlich
am gleichen Tag zur selben Stelle. Der Tag des Erscheinens der Pinguine wurde für die Forscher zu einem eigenen Feiertag, der sich nach und nach weltweit
etablierte (Quelle: Pressestelle Umweltbundesamt).

Bilder (Quelle: Zoo Landau)
Bildunterschrift:
1. Humboldt-Pinguin-Eltern mit Küken im Zoo Landau.
2. Schutz des Humboldt-Pinguins wird im Zoo Landau großgeschrieben.

Quelle: Zoo Landau

Zuletzt aktualisiert am 11. April 2026, 11:42

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