Karlsruhe / Metropolregion Rhein-Neckar Nachbarschaft – Toter Mann am Bahnhof: Sonderkommission ermittelt wegen möglichem Tötungsdelikt – In Karlsruhe ist am Freitagmorgen (10.04.2026) ein 42-jähriger Mann tot aufgefunden worden. Die Ermittler gehen derzeit von einem möglichen Gewaltverbrechen aus.

Gegen 08:30 Uhr entdeckte ein Zeuge den leblosen Mann in einem aktuell unbewohnten Gebäude am Bahnhofplatz. Nach ersten Erkenntnissen ergaben sich Hinweise, die auf eine Straftat hindeuten könnten.

Die Kriminalpolizei hat umgehend umfangreiche Ermittlungen aufgenommen und eine 28-köpfige Sonderkommission eingerichtet. Ziel ist es, die Hintergründe des Todesfalls schnellstmöglich aufzuklären.

Eine Obduktion des Verstorbenen ist für Montag angesetzt und soll nähere Erkenntnisse zur genauen Todesursache liefern.

Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Mithilfe: Wer im Zeitraum zwischen Mittwoch (08.04.2026) und Freitagmorgen (10.04.2026) im Bereich des Bahnhofplatzes verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666 5555 zu melden.

MRN-News Hinweis:

Die Ermittlungen dauern an. Weitere Informationen folgen, sobald diese vorliegen.

Quelle: Staatsanwaltschaft Karlsruhe / Polizeipräsidium Karlsruhe / MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 11. April 2026, 13:12