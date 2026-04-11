Heidelberg – B 535: Kurzzeitige Vollsperrungen am 17. April vormittags auf Höhe der Autobahn 5



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Die B 535 wird am Freitag, 17. April 2026, auf Höhe der Autobahn 5 am Vormittag zeitweise voll

gesperrt. Grund hierfür ist der Rückbau von Schutznetzen an den dortigen Hochspannungsleitungen.

Im Zeitraum von 9 und 11 Uhr wird die Fahrbahn in beide Richtungen mehrfach kurzzeitig für maximal fünf Minuten gesperrt. Die Sperrung

erfolgt über eine mobile Ampelanlage. Autofahrerinnen und Autofahrer werden gebeten, gegebenenfalls kurze Wartezeiten einzuplanen.

Für Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Fußgängerinnen und Fußgänger bestehen auf den angrenzenden Wegen keine Einschränkungen.

Ein Überblick über städtische Baumaßnahmen mit Auswirkungen auf den Verkehr ist online zu finden unter www.heidelberg.de/baustellen.

Quelle Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 11. April 2026, 10:30