Heidelberg – B 37: Markierungsarbeiten ab 13. April – Radverkehrsführung wird dauerhaft eingerichtet

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Schlierbacher Landstraße
(B 37) werden von Montag, 13. April, bis voraussichtlich Freitag, 24. April 2026, Markierungsarbeiten durchgeführt.
Die Arbeiten finden jeweils montags bis freitags zwischen 9 und 15 Uhr statt. Während der
Arbeiten wird eine Fahrbahn im betroffenen Abschnitt teilweise gesperrt.
Eine Durchfahrt ist weiterhin möglich, es wird jedoch um erhöhte
Aufmerksamkeit gebeten. Eine Umleitung ist nicht eingerichtet.
Für Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Fußgängerinnen und Fußgänger bestehen
keine Einschränkungen.
Hintergrund: Umsetzung des Gemeinderatsbeschlusses zum Radverkehr
Die Markierungsarbeiten stehen im Zusammenhang mit der dauerhaften
Einrichtung der im Verkehrsversuch erprobten Radverkehrsführung. Der
Gemeinderat hatte hierzu bereits im Jahr 2023 einen entsprechenden
Beschluss gefasst.
Die Evaluierung des Verkehrsversuchs hat ergeben, dass die Maßnahme
grundsätzlich sinnvoll ist. Die jetzt vorgesehenen Arbeiten sind Teil
der schrittweisen Umsetzung. Nach dem Erwerb der Betonleitwand erfolgt
nun die dauerhafte Markierung.
Quelle: Stadt Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 11. April 2026, 10:25