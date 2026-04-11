Heidelberg – B 37: Markierungsarbeiten ab 13. April – Radverkehrsführung wird dauerhaft eingerichtet



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Schlierbacher Landstraße

(B 37) werden von Montag, 13. April, bis voraussichtlich Freitag, 24. April 2026, Markierungsarbeiten durchgeführt.

Die Arbeiten finden jeweils montags bis freitags zwischen 9 und 15 Uhr statt. Während der

Arbeiten wird eine Fahrbahn im betroffenen Abschnitt teilweise gesperrt.

Eine Durchfahrt ist weiterhin möglich, es wird jedoch um erhöhte

Aufmerksamkeit gebeten. Eine Umleitung ist nicht eingerichtet.

Für Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Fußgängerinnen und Fußgänger bestehen

keine Einschränkungen.

Hintergrund: Umsetzung des Gemeinderatsbeschlusses zum Radverkehr

Die Markierungsarbeiten stehen im Zusammenhang mit der dauerhaften

Einrichtung der im Verkehrsversuch erprobten Radverkehrsführung. Der

Gemeinderat hatte hierzu bereits im Jahr 2023 einen entsprechenden

Beschluss gefasst.

Die Evaluierung des Verkehrsversuchs hat ergeben, dass die Maßnahme

grundsätzlich sinnvoll ist. Die jetzt vorgesehenen Arbeiten sind Teil

der schrittweisen Umsetzung. Nach dem Erwerb der Betonleitwand erfolgt

nun die dauerhafte Markierung.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 11. April 2026, 10:25