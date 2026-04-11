Haßloch / Lachen-Speyerdorf – Unfall auf K14: Zwei Verletzte nach Überholmanöver – Zeugen gesucht – Bei einem Verkehrsunfall auf der K14 zwischen Haßloch und Lachen-Speyerdorf sind am Freitagmorgen (11.04.2026) zwei Personen leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 08:50 Uhr. Ein 26-jähriger Fahrer eines Sprinters war aus Richtung Haßloch kommend hinter mehreren Fahrzeugen unterwegs und setzte zum Überholen an. Dabei übersah er offenbar, dass ein vorausfahrender Pkw nach links abbiegen wollte.

Infolge dessen kam es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Durch den Zusammenstoß entstand erheblicher Sachschaden. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Räumungsarbeiten war die K14 bis etwa 10:15 Uhr voll gesperrt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06324-933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Haßloch zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Haßloch

Zuletzt aktualisiert am 11. April 2026, 16:40