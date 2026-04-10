Speyer – JSV will beim Aufsteiger den guten Saisonstart fortsetzen

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Am zweiten Kampftag der 1. Judo-Bundesliga Süd der Männer steht für den Speyer die erste Auswärtsfahrt der Saison ist. Es ist eine relative kurze, denn es geht nach Rüsselsheim zum dortigen JC, der nach dem Wiederaufstieg wieder im Oberhaus dabei ist und der mit den Speyerern über die Jahre sowohl in der 1. als auch der 2. Bundesliga immer wieder mal die Kräfte gemessen hat. Der Neuling hat sich zur neuen Saison gut verstärkt und sich die Dienste einiger ehemaliger Kämpfer der zurückgezogenen Backnanger Mannschaft gesichert. So verfügt man über einen Kader mit viel Bundesligaerfahrung und auch internationaler Erfahrung. „Rüsselsheim ist auf Anhieb gleich wieder ein gutes Erstligateam. Ich sehe sie ebenso wie uns und alle anderen Teams außer dem Favoriten TSV Abensberg ungefähr auf einem ähnlichen Niveau, und dementsprechend erwarte ich hier ein enges Duell“, erklärt Speyers Teamchef Michael Görgen-Sprau.

Eine schlechte Nachricht aus JSV-Seite ist dass Philipp Müller sich einen Bruch im Ellenbogen zugezogen hat und lange ausfallen wird – neben Yves Touna ist er die zweite Stammkraft, auf die die Speyerer bis auf Weiteres verzichten müssen. „Natürlich ist das ein Verlust für uns, andererseits ist der Ausfall des Top-Mannes in dieser Gewichtsklasse gleichzeitig eine Change für Vincent Schiffler und Philipp Kappis, sich zu zeigen“, so der Teamchef.

Fraglich ist noch der Einsatz des verletzten Fabian Hässner in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm. Freuen kann sich der JSV über die Rückkehr von Pierre Ederer und auf den ersten Auftritt von Neuzugang Tom Snijders aus den Niederlanden. Auch der starke Georgier Dimitri Gochilaidze wird wieder mit von der Partie sein.

Aufgrund der räumlichen Nähe hofft der JSV auf einige mitreisende Fans, die das Teams unterstützen. In der nunmehr nur aus sechs Teams bestehenden und sehr ausgeglichenen Liga kann man sich keine Ausrutscher leisten – deshalb soll nach dem beeindruckenden Aufttaktsieg gegen Leipzig die Spur gehalten werden, um die Chance auf eine erneute Finalrundenteilnahme zu wahren.

Quelle: JSV Speyer

Zuletzt aktualisiert am 10. April 2026, 14:38