Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis – Dachstuhlbrand gelöscht: Hoher Sachschaden, keine Verletzten – Wie bereits berichtet, kam es am Donnerstagabend (09.04.2026) gegen 19:00 Uhr zu einem Brand in einem Gebäudekomplex in der Wuppertaler Straße in Schwetzingen.

Nach Angaben der Polizei konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Dachstuhlbrand inzwischen vollständig löschen. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand glücklicherweise niemand.

Die Brandursache ist bislang noch unklar. Der entstandene Sachschaden wird von den Behörden auf rund 200.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 10. April 2026, 08:28