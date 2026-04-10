Mutterstadt – Kater-Frühstück „Alles für die Katz“ zum 250 Geburtstag von E.T.A. Hoffmann

Der vor 250 Jahren in Königsberg geborene Schriftsteller E.T.A Hoffmann widmete seinem Haustier einen satirischen Roman mit „Lebens-Ansichten des Katers Murr“. Darin konstruiert der multibegabte Künstler der Romantik ein amüsantes Stück, indem er sein geliebtes Haustier unbequeme Wahrheiten über sein menschliches Umfeld in die eigene Katzen-Biographie einfließen lässt und so die heuchlerische Scheinwelt der anbrechenden Biedermeierzeit entlarvt.

Aus Anlass des Geburtstages von Hoffmann werden am Samstag, dem 25. April im Frühstückshotel Ebnet in Mutterstadt Auszüge aus diesem Besteller präsentiert, „gar trefflich untermalt“ mit wahrer Katzenmusik auf der Harfe. Der zweistündige Vortrag der Musik- und Literaturwissenschaftlerin Dr. Anja Pohsner findet während des angebotenen reichhaltigen Frühstücksbüffets zwischen 9 und 13 Uhr statt. Anmeldungen für dieses KATER-Frühstück bis zum 20.04. unter Tel. 06234/94600 oder info@hotel-ebnet.de

Text: Volker Schläfer

Zuletzt aktualisiert am 10. April 2026, 15:43