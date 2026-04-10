Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Bei der Henry’s Auktionshaus AG steht morgen, am Samstag, 11. April 2026, ein weiteres Highlight für Sammler und Interessierte an: Ab 13:00 Uhr findet eine große Teppich-Auktion statt.

Bieterinnen und Bieter haben dabei verschiedene Möglichkeiten, an der Auktion teilzunehmen. Neben der persönlichen Teilnahme vor Ort können Gebote auch schriftlich, telefonisch nach vorheriger Auftragserteilung oder bequem online in Echtzeit abgegeben werden. Damit bietet das Auktionshaus flexible Optionen für Interessenten aus der gesamten Region und darüber hinaus.

Die Auktionen von Henry’s in Mutterstadt sind seit Jahren ein fester Bestandteil der regionalen Kulturszene und ziehen regelmäßig zahlreiche Besucher an. Besonders Liebhaber hochwertiger Teppiche und Sammlerstücke kommen hier auf ihre Kosten.

Für Rückfragen und weitere Informationen steht die Fachabteilung zur Verfügung:

Telefon: 06234 8011 300

E-Mail: teppiche@henrys.de

Weitere Details zur Auktion sind online abrufbar: Henry’s Auktionshaus

Zuletzt aktualisiert am 10. April 2026, 20:43