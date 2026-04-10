Mannheim – bfv-Rothaus-Pokal-Finale steigt im Carl-Benz-Stadion

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Für das Endspiel im bfv-Rothaus-Pokal 2025/26 steht der Spielort fest: Nach Abstimmung mit beiden Finalisten wird das Finale zwischen dem VfR Mannheim und dem SV Waldhof Mannheim im Carl-Benz-Stadion ausgetragen.

Mit dem über 24.000 Zuschauer fassenden Stadion erhält das Mannheimer Stadtderby am bundesweiten Finaltag der Amateure am 23. Mai 2026 den passenden Rahmen. Die Anstoßzeit wird bekanntgegeben, sobald alle Paarungen der Landespokalendspiele stehen und die entsprechenden Timeslots für den Finaltag der Amateure vergeben sind.

„Das Carl-Benz-Stadion bildet für das Pokalfinale und dementsprechend das Stadtderby den idealen Rahmen. Wir freuen uns auf die Chance, erstmals seit 2022 den Pokal gewinnen zu können“, so Marco Popiuk, Geschäftsführer des SV Waldhof. Auch beim VfR Mannheim blickt man mit Vorfreude auf das Endspiel, wie Geschäftsführer Stephan Pfitzenmeier betont: „Wir freuen uns auf ein Fußballfest für ganz Mannheim bei großartiger Kulisse. Wir werden alles abrufen, um am Ende für die Pokalsensation bzw. -überraschung zu sorgen.“

Mit der Festlegung des Spielorts sind nun die zentralen organisatorischen Rahmenbedingungen für das Pokalfinale geschaffen. Weitere Informationen, insbesondere zur Anstoßzeit und zum Ticketverkauf, folgen zeitnah.

Grafik: Spielort Finale bfv-Rothaus-Pokal 2025/26 (Quelle: bfv)

KG, 10.04.2026

Zuletzt aktualisiert am 10. April 2026, 14:35