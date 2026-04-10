Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Maudach und Mutterstadt sind zwei Personen verletzt worden. Angaben zur Schwere der Verletzungen liegen derzeit noch nicht vor.



Im Einsatz befinden sich Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst sowie ein Notarzt. Die Einsatzkräfte sind aktuell vor Ort und kümmern sich um die Versorgung der Verletzten sowie die Absicherung der Unfallstelle.

Zur Unfallursache gibt es bislang keine gesicherten Informationen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Weitere Details werden nachgereicht, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

Zuletzt aktualisiert am 10. April 2026, 11:37