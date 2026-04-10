Ludwigshafen – Sauberere Schulen in Landau: Stadt will künftig stärker auf eigenes Reinigungspersonal setzen

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar.Die Sauberkeit an Landaus Schulen soll sich deutlich verbessern. Bürgermeister Lukas Hartmann bringt dafür eine grundlegende Neuausrichtung der Schulreinigung ins Gespräch: Künftig soll die Stadt wieder stärker auf eigenes Personal setzen – statt überwiegend auf externe Dienstleister.

Hintergrund sind anhaltende Probleme mit der Reinigungsqualität. „Wir bekommen klare Rückmeldungen aus den Schulen: Es ist nicht sauber. Alle Versuche, mit dem externen Dienstleister ein akzeptables Ergebnis zu erreichen, sind gescheitert. Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, aber auch Hausmeister sind zunehmend frustriert wegen andauernder Schlechtleistung und mangelnder Sauberkeit. So kann es nicht weitergehen“, sagt der Dezernent für das städtische Gebäudemanagement (GML). Viele Bemühungen um bessere Ergebnisse hätten in den vergangenen Jahren keinen nachhaltigen Erfolg gebracht, so Lukas Hartmann.

Nach seinen Vorstellungen soll die Reinigung schrittweise wieder in die Verantwortung des GML übergehen. Dafür müssten eigene Teams aufgebaut, qualifiziert und gut organisiert werden. „Eigene Kräfte lassen sich direkter führen und sind stärker mit den Schulen verbunden“, so der Bürgermeister. „Das sorgt am Ende für mehr Verlässlichkeit und bessere Ergebnisse.“

Ein entsprechender Vorschlag wird nun in den politischen Gremien beraten. Der Werksausschuss des GML hat bereits – einstimmig – sein Okay gegeben; die endgültige Entscheidung trifft Ende April der Stadtrat. Erste Schritte könnten dann bereits mit dem Nachtragshaushalt 2026 eingeleitet werden.

Um die Kosten im Rahmen zu halten, setzt Lukas Hartmann auch auf pragmatische Anpassungen bei den bisherigen Standards. „Wir müssen schauen, wo wir sinnvoll vereinfachen können, ohne bei der Hygiene Kompromisse einzugehen – gerade in sensiblen Bereichen wie Toiletten oder Mensen.“ Nach seiner Einschätzung kann das neue Modell kostenneutral umgesetzt werden.

Geplant ist zunächst eine Art Pilotphase: Erste Schulen könnten ab 2027 von städtischen Reinigungsteams betreut werden. Auf Basis dieser Erfahrungen würde dann entschieden, ob das Modell ausgeweitet wird.

„Wir wollen zeigen, dass es besser geht – und zwar dauerhaft“, betont Lukas Hartmann. „Am Ende geht es um gute Lernbedingungen für unsere Kinder und Jugendlichen.“

Auch neue Ansätze wie eine Reinigung während des laufenden Schulbetriebs oder der Einsatz von moderner Technik könnten dabei eine Rolle spielen.

Bildunterschrift: Die Sauberkeit an Landaus Schulen soll sich verbessern. (Symbolbild: Stadt Landau)

Quelle Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 10. April 2026, 19:21