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10.04.2026, 13:02 Uhr

Landau – Eine Stunde gratis parken zum Maimarkt: Stadt Landau testet neues Angebot in der Löhlstraße

1Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Kurz mal auf den Landauer Maimarkt? Das geht besonders entspannt: Während des beliebten Volksfests kann auf dem Parkplatz in der Löhlstraße eine Stunde lang kostenlos mit Parkscheibe geparkt werden. Der Maimarkt findet von Samstag, 25. April, bis Sonntag, 3. Mai, auf dem Alten Meßplatz statt.

Der Parkplatz in der Löhlstraße ist ideal für den schnellen Abstecher: in der Mittagspause auf einen Flammkuchen ins Weindorf, eine Runde übers Marktgelände drehen oder einfach kurz Jahrmarktluft schnuppern.

Die Idee dazu hatten mehrere Beschickerinnen und Beschicker. Geschäftsführerin Nina Ziegler und Marktmeisterin Sonja Brunner-Hagedorn von der Stadtleben Landau in der Pfalz GmbH brachten den guten Vorschlag gerne bei Bürgermeister Lukas Hartmann ein – mit Erfolg.

„In Zeiten, in denen es alle Gastroangebote schwer haben, wollen wir dem Wunsch der Beschickerinnen und Beschicker gerne nachkommen“, sagt er. „Gerade für Berufstätige außerhalb der Innenstadt, die auf ihr Auto angewiesen sind, macht das Angebot zum kurzzeitigen kostenlosen Parken den spontanen Maimarkt-Besuch in der Mittagspause noch attraktiver. Das stärkt den Maimarkt insgesamt und unterstützt unsere Standbetreiberinnen und Standbetreiber.“

Auch Nina Ziegler freut sich, dass die Idee umgesetzt wird: „Das Weindorf ist gerade mittags ein echter Anziehungspunkt – ob bei den „Pfälzer Spezialitäten“ oder den Winzerinnen und Winzern aus den Stadtdörfern. Mit dem kostenlosen Kurzzeitparken wird es ganz leicht, sich genau dafür kurz Zeit zu nehmen und die Maimarkt-Atmosphäre zu genießen.“

Die Aktion ist zunächst ein Testlauf. Die Stadt schaut sich genau an, wie das Angebot angenommen wird. Läuft es gut, könnte das Modell auch beim Herbstmarkt zum Einsatz kommen.

Ein Pluspunkt: Der Parkplatz in der Löhlstraße ist frisch aufgewertet – mit neuer Pflasterung, besserer Beleuchtung, E-Ladesäulen und barrierefreiem Stellplatz.

Der Landauer Maimarkt gehört fest zum Frühling in der Stadt. Zwischen Vergnügungspark, Krammarkt und Weindorf erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreicher Mix aus Fahrgeschäften, kulinarischen Angeboten und Mitmachaktionen für die ganze Familie.

Bildunterschrift: Bald geht’s los: Der Landauer Maimarkt findet vom 25. April bis zum 3. Mai auf dem Alten Meßplatz statt. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle StadtLeben Landau in der Pfalz GmbH und der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 10. April 2026, 13:02

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