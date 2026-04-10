Lampertheim – 18-JÄHRIGER AUF IRRER FLUCHT! Betrunken, ohne Führerschein – dann klickten die Handschellen

Lampertheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) – Weil an einem Fahrzeug ein nicht dafür ausgegebenes Kennzeichen angebracht war, wollte eine Polizeistreife in der Nacht zum Freitag (10.04.), gegen 0.20 Uhr, auf der Bundesstraße 44 das Auto stoppen. Der Fahrer gab aber Gas und flüchtete zunächst mit hoher Geschwindigkeit. Das Fahrzeug entdeckten die Ordnungshüter kurze Zeit später „In den Gärten“. Der mutmaßliche Fahrer wurde in einer nahe gelegenen Hecke festgenommen. Es stellte sich heraus, dass der 18-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,83 Promille an. Das Fahrzeug war mit gestohlenen Kennzeichen versehen und der Mercedes war zudem im Fahndungscomputer der Polizei als gestohlen registriert.

Der junge Mann muss sich nun unter anderem wegen Diebstahls, des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr und Urkundenfälschung verantworten.

Zuletzt aktualisiert am 10. April 2026, 14:28