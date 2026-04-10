Heidelberg – Thermalbad-Eröffnung verschoben

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. Bad öffnet voraussichtlich am 15. April 2026

Aufgrund der regnerischen Wettervorhersage öffnet das Heidelberger Thermalbad nicht wie geplant am Sonntag, den 12. April, sondern – unter Vorbehalt der Wetterlage – voraussichtlich erst am Mittwoch, den 15. April 2026.

Ab dann öffnet das Bad vorerst täglich von 13 bis 19 Uhr. Kassenschluss ist jeweils eine Stunde vor Badschließung.

Aktuelle Informationen, Preise und Öffnungszeiten der Heidelberger Bäder auf www.swhd.de/baeder.

Zuletzt aktualisiert am 10. April 2026, 12:58