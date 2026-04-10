Heidelberg – Sauna-Event „Tausendundeine Nacht“ im Hallenbad Köpfel

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, den 17. April 2026, bieten die Stadtwerke Heidelberg Bäder

Saunagästen von 15 bis 22 Uhr im Hallenbad Köpfel unter dem Motto „Tausendundeine Nacht“ ein abwechslungsreiches Aufgussprogramm mit stündlichen Aufgüssen. Neben Düften tragen Klänge und sanfte Lichteffekte zu einer stimmungsvollen Atmosphäre bei. Nach den Aufgüssen gibt es für alle Saunagäste eine kleine Überraschung.

Für das Bad und die Sauna gelten die regulären Eintrittspreise und Öffnungszeiten. Kassenschluss ist eine Stunde vor Schließung des Bads.

Weitere Informationen unter www.swhd.de/baeder

Quelle Stadtwerke HD

Zuletzt aktualisiert am 10. April 2026, 19:17