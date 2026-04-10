Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Street Food Festival lockt mit Genuss, Vielfalt und verkaufsoffenem Sonntag – Von Freitag, 10. April, bis Sonntag, 12. April 2026, verwandelt sich die Frankenthaler Innenstadt erneut in ein kulinarisches Erlebnis für alle Sinne. Rund um den Rathausplatz sowie auf dem Vorplatz der Erkenbert-Ruine laden zahlreiche internationale Foodtrucks und Genussstände zu einer geschmacklichen Entdeckungsreise ein.

Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein erweitertes Angebot freuen, das von herzhaften Klassikern bis hin zu kreativen Spezialitäten reicht. Ergänzt wird das Wochenende durch einen verkaufsoffenen Sonntag am 12. April von 13:00 bis 18:00 Uhr, der zusätzliche Attraktivität für Familien und Einkaufsbegeisterte bietet.

Das Street Food Festival beginnt traditionell am Freitag direkt im Anschluss an den beliebten Frankenthaler Wochenmarkt und schafft damit einen fließenden Übergang vom Einkaufserlebnis in ein genussvolles Wochenende.

Veranstaltet wird das Event von der Stadtleben GmbH gemeinsam mit ihren Partnern, darunter die Raketenklub GmbH. Die Organisatoren versprechen drei Tage voller kulinarischer Vielfalt, Festivalatmosphäre und Begegnungen.

Im Mittelpunkt stehen dabei die sogenannten „rollenden Küchen“, die ein breites Spektrum internationaler Spezialitäten bieten. Die Burger-Corner lockt mit klassischen und modernen Kreationen, während Craft-Bier-Stände für passende Erfrischung sorgen. Auch vegetarische und vegane Angebote sind fester Bestandteil des Konzepts. Für Kinder wird zudem eine eigene Kids-Area mit Spiel- und Spaßangeboten eingerichtet.

Das Konzept der Street Food Festivals steht seit Jahren für eine Mischung aus hochwertiger Gastronomie und unkompliziertem Genuss. „Fine Dining“ trifft hier auf Streetfood-Klassiker, internationale Küche auf kreative Neuinterpretationen. Ziel ist es, Menschen zusammenzubringen, neue Geschmäcker zu entdecken und gemeinsam Zeit zu verbringen.

Die Festivalreihe begeistert bereits seit 2015 Besucherinnen und Besucher an zahlreichen Standorten und wurde für ihr innovatives Konzept unter anderem mit dem Tourismuspreis der Region Wiesbaden und Rheingau-Taunus ausgezeichnet.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 10. April 2026, 16:43