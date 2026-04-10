Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Diskussion um die Zukunft der Filialen der Sparkasse Rhein-Haardt in den Frankenthaler Stadtteilen Flomersheim und Mörsch ist vorerst entschieden.

Nach intensiven Gesprächen mit Nicolas Meyer wurde eine Kompromisslösung gefunden, die den Fortbestand beider Standorte sichert – allerdings in angepasster Form.

Beide Filialen bleiben erhalten und werden nicht geschlossen. Gleichzeitig wird die Bargeldversorgung vor Ort weiterhin sichergestellt. Kundinnen und Kunden können somit auch künftig Geldautomaten nutzen, Ein- und Auszahlungen vornehmen sowie auf die gewohnten Selbstbedienungsfunktionen zurückgreifen.

Trotz einer insgesamt reduzierten Struktur sollen darüber hinaus wichtige Serviceleistungen bestehen bleiben. So werden grundlegende Bankgeschäfte weiterhin möglich sein, darunter auch Überweisungen auf analogem Weg, beispielsweise telefonisch. Damit bleibt ein Zugang zu zentralen Finanzdienstleistungen auch für diejenigen gewährleistet, die digitale Angebote nicht oder nur eingeschränkt nutzen.

Ein wesentlicher Punkt der Lösung ist zudem, dass die Standorte nicht zu reinen Automatenfilialen werden. Im Gegensatz zu vielen anderen Regionen sollen auch weiterhin Beratungsangebote zur Verfügung stehen, sodass persönliche Ansprechpartner zumindest teilweise erhalten bleiben.

Diese Entwicklung ist vor dem Hintergrund eines bundesweiten Trends zu sehen: Die Sparkassen-Finanzgruppe reduziert zunehmend ihr Filialnetz. In vielen Fällen führt dies zu vollständigen Schließungen, einer Umstellung auf reine SB-Standorte oder dem Wegfall persönlicher Beratung. In Frankenthal konnte hingegen eine Zwischenlösung erreicht werden, die zwar unterhalb einer klassischen Vollfiliale liegt, jedoch deutlich über das Niveau eines reinen Automatenstandortes hinausgeht.

Oberbürgermeister Nicolas Meyer betont in diesem Zusammenhang, dass es nicht um eine bloße Minimalversorgung gegangen sei, sondern um eine tragfähige und alltagstaugliche Lösung für die Menschen in den Stadtteilen. Eine verlässliche Infrastruktur vor Ort sei entscheidend, insbesondere in wachsenden Stadtteilen. Die weitere Entwicklung werde daher auch künftig aufmerksam begleitet.

Insgesamt handelt es sich um einen klassischen Kompromiss: Die Standorte bleiben bestehen, die Bargeldversorgung ist gesichert und grundlegende Service- sowie Beratungsangebote bleiben erhalten. Gleichzeitig müssen sich die Bürgerinnen und Bürger auf Einschränkungen gegenüber früheren Filialstrukturen einstellen, insbesondere durch eine stärkere Verlagerung hin zu Selbstbedienungsangeboten und alternative Kontaktwege.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 10. April 2026, 14:16