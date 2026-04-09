Weinheim – Düngung der Alten Zeder

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Alles Gute für die alte Zeder. Weinheimer Schlossparkgärtner kümmern sich um den Nationalerbebaum – Organischer Dünger zum Frühling. Ihr Alter wird auf fast 300 Jahre geschätzt, aber so genau kann man es nicht sagen. Alte Damen verraten ihr wahres Alter nicht so gerne. Aber Tatsache ist, dass die alte Zeder im Kleinen Weinheimer Schlosspark direkt am Schloss ab und zu eine kleine Unterstützung braucht, um weiter jung und frisch auszusehen. Keiner weiß das besser als Raphael Schleweis, der als Baumgärtner für die Weinheimer Stadtbäume zuständig ist. Auf die alte Zeder, die seit dem vergangenen Jahr offiziell Nationalerbe-Baum ist, achtet er natürlich besonders. Sie ist mit ihren weit ausladenden Zweigen eine Art Wahrzeichen Weinheims geworden.

Am Donnerstag hat sie eine Ladung Dünger erhalten, sorgfältig ausgebracht vom Team der Weinheimer Schlossparkgärtner. Die erfahrenen Grünflächenleute beobachten natürlich die Wettervorhersagen – und am Freitag soll es regnen. So sickert der Dünger schön in den Boden rund um das Wurzelwerk ein. Es handelte sich übrigens um einen Naturdünger, organisch und biologisch, so dass Besucher des Schlossparks keine Bedenken haben müssen. Das Pulver ist völlig unschädlich, beruhigt Raphael Schleweis und probiert einmal mit der Zungenspitze. „Man könnte es sogar essen“, sagt er, „aber es schmeckt nicht“.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 9. April 2026, 11:10