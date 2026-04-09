Weinheim – der 5. Bergstraße-Odenwald Walk – Trailrun Weinheim startet am 03.10.26



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Weinheim – der Bergstraßen-Odenwald WALK feiert am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2026 den 5. Geburtstag

Sportlich Wandern!

Zum fünften Mal lädt der Bergstraßen-Odenwald WALK (BO50) aktive Naturliebhaber, Wanderfreunde und Trailrunner zum großen Jubiläumsevent ein – am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober 2026, in Weinheim an der Bergstraße. Die Teilnehmenden erwartet wieder eine eindrucksvolle Kombination aus Bewegung, Naturerlebnis und Gemeinschaft.

Start und Ziel im Weinheimer Schlosshof – Süd- dann Nordschleife

Der Schlosshof Weinheim bildet erneut das Zentrum des Geschehens – Start- und Zielpunkt für alle Streckenvarianten. Die Route führt zunächst über die Südschleife bis in das Eichelberg-Gebiet, Weinheims höchste Erhebung, bevor am Nachmittag der Norden rund um den Hirschkopf mit seinen reizvollen Naturlandschaften im Mittelpunkt steht. Mit Strecken von 20, 30 oder 50 Kilometern und bis zu 1.200 Höhenmetern ist der BO50 sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Wanderer und Trailrunner attraktiv.

Gemeinschaft, Genuss und neue Highlights

„Der Bergstraßen-Odenwald Walk ist mehr als nur eine Wanderung – es ist eine Gelegenheit, die Schönheit unserer Heimat zu erleben, neue Wege zu erkunden und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen“, sagt BO50-Vorstand Markus Kunkel. Besonderer Höhepunkt ist das emotionale Finish über den roten Teppich im Schlosshof von Weinheim. Neu in diesem Jahr ist der Athletes Garden mit mobiler Sauna – der ideale Ort zum Entspannen nach der sportlichen Herausforderung.

Ob als Einzelstarter oder im Team – vom Blaulichtwalk über Firmenteams bis zum Familienteam, beim BO50 zählt vor allem das gemeinsame Erlebnis. Jeder, der das Ziel erreicht, ist ein Sieger.

Natur, Kultur und Kulinarik

Neben der sportlichen Herausforderung bietet das Event entlang der Strecke kulturelle Stationen sowie kulinarische Highlights, die einen Einblick in die Geschichte und Tradition der Region Bergstraße-Odenwald geben.

Natursporttag Bergstraße/Odenwald – Rahmenprogramm im Schlosshof

Begleitet wird der BO50 von einem neuen Format: dem Natursporttag Bergstraße/Odenwald. Zwischen 10:00 und 18:00 Uhr können Besucherinnen und Besucher im Schlosshof vielfältige Outdoor-Sportarten live erleben – von Wandern, Radfahren, Mountainbiking und Klettern bis zu Schnupperangeboten und Testmöglichkeiten für moderne Räder, Gravel- und Kinder-MTBs.

Vereine aus der Region präsentieren sich dabei unter dem Dach des Geo- und Naturparks Bergstraße-Odenwald. Für die kulinarische Stärkung sorgt ein abwechslungsreiches Catering-Angebot vor Ort.

Anmeldung und weitere Informationen

Die Online-Anmeldung ist ab sofort unter www.bo50.de möglich. Frühe Anmelder profitieren von vergünstigten Startgebühren und erhalten exklusive Starter-Goodies.

Quelle: BO50 – Bergstraßen-Odenwald Walk

Zuletzt aktualisiert am 9. April 2026, 21:58