Viernheim – Baucontainer aufgebrochen / Polizei sucht Zeugen

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) – Ein auf einem Baustellengelände in der Saarlandstraße abgestellter Container, geriet in der Nacht zum Donnerstag (09.04.) in das Visier Krimineller. Ersten Erkenntnissen zufolge drangen die Täter zunächst gewaltsam in den Container ein. Sie entwendeten anschließend nach aktuellen Erkenntnissen unter anderem mehrere Kettensägen. Der Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Hinweise werden erbeten an die Polizei in Lampertheim (Kommissariat 42) unter der Rufnummer 06206/9440-0.

Quelle:

Polizeipräsidium Südhessen

Zuletzt aktualisiert am 9. April 2026, 12:29