Südliche Weinstrasse – Azubis messen sich bei DEHOGA-Landesjugendmeisterschaften

Südliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Bei den Landesjugendmeisterschaften des Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) Rheinland-Pfalz in Altrip haben zwei junge Frauen, die an der Südlichen Weinstraße ausgebildet werden, beachtliche Erfolge erreicht: Winnie Peter, Auszubildende im Jugendstilhotel Trifels in Annweiler, und Ruth Chico, Auszubildende im Hotel Residenz Immenhof in Maikammer, haben jeweils einen vierten Platz errungen.

Erster Kreisbeigeordneter Georg Kern verfolgte den Wettbewerb vor Ort in Vertretung für Landrat Dietmar Seefeldt. Beide gratulieren den jungen Azubis und ihren Ausbildungsbetrieben zur Teilnahme: „Die Wettbewerbsbeteiligungen zeigt Kompetenz und Fachwissen der Nachwuchskräfte. Solche Erfolge motivieren, fördern und stärken das Image der Gastronomie als abwechslungsreiches, kreatives Berufsfeld.“

Zu dem anspruchsvollen Wettbewerb gab es eine digitale Vorauswahl, in der theoretisches Fachwissen abgefragt worden war. Von über 100 Bewerberinnen und Bewerbern wurden landesweit nur 24 in drei Kategorien (Hotelfachfrau/-mann, Köchin/Koch sowie Fachfrau/-mann für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie) zu den Meisterschaften zugelassen. Diese stellten in Altrip ihr Können unter Beweis. Auszeichnungen übergab Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt in Anwesenheit vieler Gäste, darunter auch Anna Zenz, Deutsche Weinkönigin, sowie die Vorsitzende des Tourismus- und Heilbäderverbands Rheinland-Pfalz e.V. (THV), Gabriele Flach.

Bildunterschrift: Georg Kern, Gabriele Flach, Angelika Hornbach (Geschäftsführerin Jugendstilhotel Trifels), Anna Zenz, Winnie Peter, Bettina Hornbach (Geschäftsführerin Jugendstilhotel Trifels) und Gereon Hauman, Vorsitzender des Dehoga Rheinland-Pfalz, in Altrip, Foto: Hornbach

Quelle: Kreisverwaltung SÜW

Zuletzt aktualisiert am 9. April 2026, 12:00