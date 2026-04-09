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Marcel Andreas Ober
09.04.2026, 11:00 Uhr

Speyer – Verheißungsvoller Auftakt im Speyerer Dom – Berliner Domorganist eröffnet Internationalen Orgelzyklus

Marcel Andreas OberSpeyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit einem hochkarätigen Programm und einem Solisten der Extraklasse startet der diesjährige Internationale Orgelzyklus im Speyerer Dom. Am Samstag, den 18. April 2026, wird Marcel Andreas Ober um 19.30 Uhr die beiden Domorgeln in orchestraler Weise erklingen lassen.

Den Auftakt bildet die barocke Meisterschaft Johann Sebastian Bachs mit seinem festlichen Präludium und Fuge a-Moll sowie der österlichen Fantasia sopra „Christ lag in Todesbanden“. Ein besonderes Highlight für die Zuhörer sind jedoch die Bearbeitungen großer Orchesterwerke für die „Königin der Instrumente“. So erklingen unter anderem das tänzerische Konzert-Rondo D-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart und das berühmte Allegretto aus Ludwig van Beethovens 7. Symphonie in einer Bearbeitung für Orgel.

Mit Richard Wagners gewaltiger Ouvertüre zur Oper „Tannhäuser“ stellt Marcel Andreas Ober die symphonischen Qualitäten der Speyerer Orgelanlage unter Beweis, bevor er den Bogen zur französischen Romantik und Moderne schlägt. Neben Werken von Eugène Gigout und Alexandre Guilmant bilden die „Esquisses grégoriennes“ von Naji Hakim – darunter das eindrucksvolle Pater Noster und das Te Deum – den Abschluss des Konzerts.

Mit Marcel Andreas Ober gastiert ein Solist von internationalem Format in Speyer. Der 1977 in Düsseldorf geborene Musiker blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück: Nach Studien in Düsseldorf und Köln, die er mit dem Kirchenmusik- sowie dem Kapellmeisterdiplom abschloss, errang er zahlreiche Preise bei bedeutenden Wettbewerben in Paris und Graz. Seit Juli 2020 bekleidet er das Amt des Domorganisten an der Sankt-Hedwigs-Kathedrale in Berlin und gibt sein Wissen seit 2024 als Lehrbeauftragter für Orgelimprovisation an der Universität der Künste Berlin weiter.

Das „Praeludium“ – ein moderiertes Gespräch mit dem Organisten – beginnt um 18.45 Uhr auf dem Chorpodest gegenüber der Chororgel. Karten sind zum Preis von 15 Euro (ermäßigt 5 Euro) bei allen reservix-Vorverkaufsstellen und in der Dom-Info Speyer erhältlich.

Bildunterschrift:

Organist Marcel Andreas Ober, Foto: Walter Wetzler

Quelle: Bistum Speyer

Zuletzt aktualisiert am 9. April 2026, 11:00

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