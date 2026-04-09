Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Dachstuhlbrand: Feuerwehr und Rettungskräfte im Großeinsatz

In Schwetzingen kommt es derzeit zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Grund ist ein Dachstuhlbrand in der Wuppertaler Straße.

Nach ersten Informationen sind die Einsatzkräfte aktuell vor Ort und mit den Löscharbeiten beschäftigt. Weitere Details zur Ursache des Brandes sowie zu möglichen Verletzten liegen bislang noch nicht vor.

Die Polizei bestätigte den laufenden Einsatz.

Es wird nachberichtet.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 9. April 2026, 21:02