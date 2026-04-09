Mannheim – Roland Hartung feiert am 13. April seinen 90. Geburtstag – ein Anlass für die Mannheimer Abendakademie, dem Förderer, Wegbegleiter und Gestalter zu danken

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Abendakademie war eine Herzensangelegenheit

Keine Frage, ohne ihn sähe die Abendakademie heute anders aus. Ohne seinen unermüdlichen Einsatz über Jahrzehnte wäre die Abendakademie möglicherweise eine kleine Einrichtung in der Innenstadt und nicht, wie heute, die größte Volkshochschule in Baden-Württemberg. Ohne Roland Hartung würde die Straßenbahnhaltestelle um die Ecke vermutlich auch nicht Abendakademie heißen und die Mannheimer Volkshochschule nicht als ein prominentes Gebäude am Neckar in den U-Quadraten das Stadtbild prägen. Sowohl optisch als auch inhaltlich. „Wir haben ihm viel zu verdanken“, sagt Geschäftsführerin Susanne Deß, „er hat über Jahrzehnte die Richtung vorgeben, rechtliche Grundlagen geschaffen und wesentliche Pfeiler gesetzt“.

Vom Verein zur GmbH – ein Meilenstein für die Volkshochschule

Seit 1967 engagierte sich der Rechtsanwalt und CDU-Stadtrat Roland Hartung für die Abendakademie. 1969 wurde er Mitglied des Vorstands im damaligen Verein. 1972 kandidierte Roland Hartung für das Amt des Oberbürgermeisters. Das Thema Bildung war ihm immer wichtig, Dabei ging es ihm auch um die Frage, wie ein Bildungsangebot wie das der Abendakademie für eine Stadt wie Mannheim aufgestellt sein muss, um bedarfsgerecht gestalten zu können. Er erkannte, dass die Einrichtung eine

neue Struktur braucht, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Er trieb die Umwandlung in eine GmbH voran und setzte sich schließlich – trotz einiger Widerstände im Gemeinderat und bei der Stadt – durch. „Damit bewies Roland Hartung Weitblick“, sagt Bürgermeister Dirk Grunert in seiner Funktion als Verwaltungsratsvorsitzender der Abendakademie, „in Mannheim gab es damit die erste Volkshochschule bundesweit, die in der Rechtsform einer GmbH geführt wurde und sich inhaltlich entsprechend innovativ entwickeln konnte“. Andere folgten diesem Schritt, mittlerweile gibt es einige

Volkshochschulen, die eine GmbH sind.

Auf zwei Beinen – Stadt Mannheim und Volkshochschul-Kuratorium

Mit der Gründung der GmbH 1980 wurden die Stadt Mannheim und der Verein Volkshochschul-Kuratorium Gesellschafter der „neuen“ Abendakademie. Roland Hartung wurde Vorsitzender des Verwaltungsrates und blieb es bis 2010 sowie danach bis 2024 stellvertretender Vorsitzender. Insgesamt war er sogar 45 Jahre Mitglied des Vorstands. In den vergangenen Jahren hat Roland Hartung sich insbesondere um das Andenken an den ehemaligen Leiter der Volkshochschule Mannheim, Dr. Paul Eppstein, verdient gemacht.

Das gesamte Team der Abendakademie, die Geschäftsführung, der Verwaltungsrat und der Kuratoriumsverein danken Roland Hartung für sein langjähriges Engagement und wünschen ihm alles Gute zum Geburtstag.

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