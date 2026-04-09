Mannheim – Prozessauftakt am Landgericht Mannheim: Schüsse in Kiosk – Angeklagter wegen versuchten Mordes vor Gericht

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch, 8. April 2026, hat vor dem Landgericht Mannheim der Prozess gegen einen Mann begonnen, dem ein versuchter Auftragsmord zur Last gelegt wird. Der Angeklagte befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Nach Angaben der Anklage soll der Mann am Abend des 4. Oktober 2025 einen neu eröffneten Kiosk in der Mannheimer Innenstadt betreten haben. Dort habe er den Betreiber – den heutigen Nebenkläger – im Auftrag bislang unbekannter Hintermänner töten wollen.

Demnach soll der Angeklagte völlig überraschend auf den Kioskbetreiber geschossen haben. Das Opfer wurde im Brustbereich getroffen und brach sofort zusammen. In dem Glauben, die Tat vollendet zu haben, sei der Beschuldigte anschließend vom Tatort geflüchtet.

Der Nebenkläger überlebte den Angriff jedoch. Er erlitt schwere Schussverletzungen und musste notoperiert werden.

Das Gericht wird nun klären müssen, welche Hintergründe die Tat hatte und ob der Angeklagte tatsächlich im Auftrag Dritter handelte.

Quelle Landgericht mannheim / Foto MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 9. April 2026, 15:46