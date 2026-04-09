Mannheim – Pop macht Schule Pop macht Schule Abschlusskonzert



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Frühjahr 2026 waren an der Popakademie Baden-Württemberg bei dem Projekt „Pop macht

Schule“ fünf Schulen aus der Metropolregion Rhein-Neckar zu Besuch.

Am Montag, den 20.04.2026 präsentieren die Schüler:innen ihre Ergebnisse beim Abschlusskonzert im Capitol Mannheim. Dieses

Jahr wurde das Projekt erneut komplett gefördert von der Bülent Ceylan für Kinder Stiftung.

Instrumente lernen, singen, texten, eigene Beats bauen und Songs produzieren – jeweils einen

Vormittag stand im Frühjahr 2026 populäre Musik auf dem Lehrplan von fünf ausgewählten Schulen

der Metropolregion Rhein-Neckar. Ziel des Projekts ist die frühzeitige Sinnesschärfung der

Jugendlichen für den kreativen Umgang mit populärer Musik. Das gemeinschaftliche Musizieren

fördert zudem die soziale Kompetenz der Teilnehmenden. Die Partnerschulen in diesem Jahr sind:

Waldhofgrundschule Mannheim, Realschule Mannheim-Feudenheim, Friedrich Realschule Weinheim

IGMH Mannheim-Herzogenried, Bergstraßen Gymnasium Hemsbach.

Beim großen Abschlusskonzert am 20. April 2026 im Capitol erfahren die Schüler:innen, wie es sich

anfühlt, Bühnenluft vor großem Publikum zu schnuppern.

Das Projekt „Pop macht Schule“ (ehemals „School of Rock“) wurde 2009 mit dem Landeslehrpreis

Baden-Württemberg ausgezeichnet. 2010 erfolgte die Prämierung der „School of Rock“ als Ort im

„Land der Ideen“. Aufgrund seiner integrativen Wirkung fand das Projekt Eingang in den

Integrationsplan der Bundesregierung.

Montag, 20.04.2026: „Pop macht Schule“-Abschlusskonzert im Capitol Mannheim

Beginn: 18 Uhr | Eintritt frei, Spenden (Bülent Ceylan für Kinder Stiftung) erwünscht

Plätze begrenzt: first come, first served

Über die Popakademie Baden-Württemberg: Die Popakademie ist eine staatliche

Hochschuleinrichtung und Kompetenzzentrum für die Musik- und Kreativwirtschaft und ihre

popkulturellen Szenen. Mit der Fokussierung ihres Studienangebots auf den Bereich der Populären

Musik und Kreativwirtschaft offeriert sie eine akademische Ausbildung, die in Deutschlands

öffentlicher Hochschullandschaft einzigartig ist. www.popakademie.de

Quelle: Popakademie Baden-Württemberg GmbH

Zuletzt aktualisiert am 9. April 2026, 21:43