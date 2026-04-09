  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Pop macht Schule Abschlusskonzert
09.04.2026, 21:43 Uhr

Mannheim – Pop macht Schule Pop macht Schule Abschlusskonzert

Pop macht Schule Abschlusskonzert
Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Frühjahr 2026 waren an der Popakademie Baden-Württemberg bei dem Projekt „Pop macht
Schule“ fünf Schulen aus der Metropolregion Rhein-Neckar zu Besuch.

Am Montag, den 20.04.2026 präsentieren die Schüler:innen ihre Ergebnisse beim Abschlusskonzert im Capitol Mannheim. Dieses
Jahr wurde das Projekt erneut komplett gefördert von der Bülent Ceylan für Kinder Stiftung.

Instrumente lernen, singen, texten, eigene Beats bauen und Songs produzieren – jeweils einen
Vormittag stand im Frühjahr 2026 populäre Musik auf dem Lehrplan von fünf ausgewählten Schulen
der Metropolregion Rhein-Neckar. Ziel des Projekts ist die frühzeitige Sinnesschärfung der
Jugendlichen für den kreativen Umgang mit populärer Musik. Das gemeinschaftliche Musizieren
fördert zudem die soziale Kompetenz der Teilnehmenden. Die Partnerschulen in diesem Jahr sind:
Waldhofgrundschule Mannheim, Realschule Mannheim-Feudenheim, Friedrich Realschule Weinheim
IGMH Mannheim-Herzogenried, Bergstraßen Gymnasium Hemsbach.

Beim großen Abschlusskonzert am 20. April 2026 im Capitol erfahren die Schüler:innen, wie es sich
anfühlt, Bühnenluft vor großem Publikum zu schnuppern.
Das Projekt „Pop macht Schule“ (ehemals „School of Rock“) wurde 2009 mit dem Landeslehrpreis
Baden-Württemberg ausgezeichnet. 2010 erfolgte die Prämierung der „School of Rock“ als Ort im
„Land der Ideen“. Aufgrund seiner integrativen Wirkung fand das Projekt Eingang in den
Integrationsplan der Bundesregierung.

Montag, 20.04.2026: „Pop macht Schule“-Abschlusskonzert im Capitol Mannheim
Beginn: 18 Uhr | Eintritt frei, Spenden (Bülent Ceylan für Kinder Stiftung) erwünscht
Plätze begrenzt: first come, first served

Über die Popakademie Baden-Württemberg: Die Popakademie ist eine staatliche
Hochschuleinrichtung und Kompetenzzentrum für die Musik- und Kreativwirtschaft und ihre
popkulturellen Szenen. Mit der Fokussierung ihres Studienangebots auf den Bereich der Populären

Musik und Kreativwirtschaft offeriert sie eine akademische Ausbildung, die in Deutschlands
öffentlicher Hochschullandschaft einzigartig ist. www.popakademie.de

Quelle: Popakademie Baden-Württemberg GmbH

Zuletzt aktualisiert am 9. April 2026, 21:43

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    3 Veranstaltungen,
    Heidelberg – Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“
    Heidelberg – Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“
    4 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Offenes Osterbasteln für Familien mit Kindern ab 4 Jahren
    Frankenthal – Offenes Osterbasteln für Familien mit Kindern ab 4 Jahren
    4 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    9 Veranstaltungen,
    Ostermarkt Mutterstadt
    Ostermarkt Mutterstadt
    + 2 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    7 Veranstaltungen,
    Ludwigshafen – Freireligiöser Wohlfahrtsverband: Veranstaltungen im April
    Ludwigshafen – Freireligiöser Wohlfahrtsverband: Veranstaltungen im April
    5 Veranstaltungen,
    7 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    Germersheim – Volkshochschule: Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen
    Germersheim – Volkshochschule: Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen
    9 Veranstaltungen,
    Mrn news platzhalter logo 5
    Heidelberg – Führung Sonderausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“
    + 2 Mehr
    6 Veranstaltungen,
    7 Veranstaltungen,
    Klaviermusik am Nachmittag mit Seongyoon An
    Ludwigshafen – Bloch Zentrum „Die hörbare Welt“ – Nachmittagskonzert mit Seongyoon An am Klavier und Ausstellungsbesuch
    8 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    Mrn news platzhalter logo 5
    Heidelberg – Führung Sonderausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“
    5 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    11 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    Mutterstadt – Mit dem Oldtimer unterwegs: SPD lädt zum Mitgliederausflug am 25. April ein
    Mutterstadt – Mit dem Oldtimer unterwegs: SPD lädt zum Mitgliederausflug am 25. April ein
    4 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    3 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    + 1 Mehr
    + 1 Mehr
    + 1 Mehr
    + 2 Mehr
    + 1 Mehr
    + 3 Mehr
    Kalender anzeigen

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    April 2026
    M D M D F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿