  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Ministerpräsident Schweitzer
09.04.2026, 15:28 Uhr

Mainz – Zum Tod von Mario Adorf: Ministerpräsident Alexander Schweitzer würdigt Mario Adorf als Weltstar mit rheinland-pfälzischen Wurzeln

Ministerpräsident SchweitzerMainz / Worms / Ludwigshafen – Mit großer Betroffenheit und Trauer hat Ministerpräsident Alexander Schweitzer auf den Tod des Schauspielers und Trägers der Carl-Zuckmayer-Medaille, Mario Adorf, reagiert. „Mario Adorf war ein Ausnahmeschauspieler und Weltstar, der seiner Heimatstadt Mayen und dem Land Rheinland-Pfalz stets eng verbunden blieb. Mit ihm verliert Deutschland einen seiner größten Schauspieler und Rheinland-Pfalz einen seiner treuesten Söhne. Seine internationale Karriere hat hier ihren Anfang genommen“, sagte Ministerpräsident Alexander Schweitzer. „Mario Adorf war ein Weltbürger, der zugleich fest verwurzelt in seiner rheinland-pfälzischen Heimat war. Wir verdanken ihm viel. Ohne Mario Adorf gäbe es die Nibelungenfestspiele in ihrer heutigen Form nicht. Er hat das deutsche Kino und Fernsehen wie kaum ein anderer geprägt. Seine Karriere überspannte mehr als sieben Jahrzehnte. Dabei vergaß er nie seine Wurzeln in der Eifel.“

Trotz seiner Weltkarriere und seiner kosmopolitischen Lebensart sei er immer wieder gerne nach Rheinland-Pfalz zurückgekehrt und engagierte sich in zahlreichen Projekten. Dafür habe er neben der Carl-Zuckmayer-Medaille die Ehrenbürgerschaft der Stadt Mayen, die Ehrendoktorwürde der Universität Mainz und den Landesverdienstorden erhalten. Auch die Nibelungenfestspiele von Worms blieben untrennbar mit dem Namen Mario Adorf verbunden. Seit 2018 wird von der Stadt Worms und den Festspielen ein „Mario-Adorf-Preis“ für besondere künstlerische Leistung vergeben.

Ministerpräsident Alexander Schweitzer: „Mario Adorf blieb seiner Heimatstadt Mayen zeitlebens eng verbunden. Als Ehrenbürger, als Pate der Burgfestspiele und als Mitgründer der Nibelungenfestspiele Worms hat er das kulturelle Leben unseres Landes maßgeblich bereichert. Ich bin froh, Mario Adorf unter den Zuckmayer-Preisträgern zu wissen.“ Mario Adorf erhielt diese Auszeichnung im Jahr 1996. Er prägte die deutsche Sprache auf der Bühne, vor der Kamera und als Autor mehrerer Bücher.

Der Durchbruch als Schauspieler gelang Mario Adorf 1957 mit dem Film „Nachts, wenn der Teufel kam“. Für diese Rolle erhielt er den Bundesfilmpreis. Es folgten über 220 Film- und Fernsehproduktionen. Zu seinen bekanntesten Werken zählen „Die Blechtrommel“, „Winnetou I“, „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ und „Lola“.

„Mario Adorf gehörte zu den beliebtesten und international bekanntesten deutschen Schauspielern. Als Charakterdarsteller hat er eine große Ausdruckskraft und Wandlungsfähigkeit bewiesen und die Menschen bewegt. Doch war er nicht nur auf der Bühne beheimatet, sondern auch ein ausgezeichneter Entertainer und erfolgreicher Autor“, so Ministerpräsident Alexander Schweitzer weiter.

„Noch im September vergangenen Jahres durfte ich Mario Adorf zu seinem 95. Geburtstag gratulieren“, erinnerte sich Ministerpräsident Schweitzer. „Seine Begeisterung für die Kunst und seine Liebe zu seiner Heimat waren ungebrochen. Diesen Geist wird sein Vermächtnis weitertragen.“ Mit seinem vielfältigen Talent und seinem Engagement habe Adorf in hohem Maße zum theaterkulturellen Wiederaufbau in Deutschland beigetragen und die europäische Film- und Fernsehlandschaft geprägt.

„Wir trauern um einen großartigen Menschen, mit großem schauspielerischen und erzählerischen Talent; mit seinem Humor, Charme und seiner Menschlichkeit wird er uns als einer der besten Botschafter für unser offenes und gastfreundliches Deutschland in Erinnerung bleiben“, sagte Ministerpräsident Alexander Schweitzer. „Meine Gedanken sind bei seiner Frau Monique und allen, die ihm nahestanden. Rheinland-Pfalz trauert um einen großen Künstler und wunderbaren Menschen. Mario Adorf wird uns unvergessen bleiben.“
Quelle-Foto Ministerpräsident Alexander Schweitzer © Staatskanzlei RLP / Kay
Staatskanzlei RLP

Zuletzt aktualisiert am 9. April 2026, 15:29

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    April 2026
    M D M D F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com