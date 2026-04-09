Ludwigshafen – Workshop in der Stadtbibliothek: Lasercutter für Kinder

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Ideenw3rk der Stadtbibliothek hat ein neues Angebot für Kinder von acht bis zwölf

Jahren im Programm: Im Kurs „Lasercutter“ können die Kinder am Donnerstag, 16. April 2026, von 15 bis 17 Uhr im Ideenw3rk der

Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, die Funktionsweise und den Aufbau eines Lasercutters kennenlernen.

Jedes Kind kann einen kleinen Gegenstand mit dem Lasercutter gravieren und mit nach Hause nehmen. Das

Material wird gestellt. Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Die Leitung haben Daniel Rübel und Lucas Hauptmann.

Der Eintritt ist frei; Info und Anmeldung unter Telefon 0621 504-2608 und auf www.ideenw3rk.de.

Quelle Stadt Lu

Zuletzt aktualisiert am 9. April 2026, 21:45