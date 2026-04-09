Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Musikalische Führung „Bild -Wort -Klang“ und „Kunst ist Verbindung“ – Ausstellung mit Kunst von Menschen mit Demenz

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – „Kunst ist Verbindung“ – Ausstellung mit Kunst von Menschen mit Demenz

Im Wilhelm-Hack-Museum eröffnet am Sonntag, 19. April 2026, um 14 Uhr die Ausstellung „Kunst ist Verbindung“. Angeleitet von Heike Hambsch sind in den vergangenen Monaten gemeinsam mit Menschen mit Demenz und ihren An- und Zugehörigen berührende Kunstwerke entstanden, die nun ausgestellt werden. „Kunst ist Verbindung“ wird bis zum Sonntag, 31. Mai 2026 im Ausstellungsraum für Projekte aus dem Museumsatelier im Wilhelm-Hack-Museum gezeigt. Der Eintritt ist frei.

Musikalische Führung „Bild -Wort -Klang“ in Kooperation mit der Städtischen Musikschule Ludwigshafen

Das Wilhelm-Hack Museum bietet am Sonntag, 19. April 2026 um 11 Uhr eine Musikalische Führung durch die Sammlungspräsentation „Vom Klang der Bilder“ mit Kuratorin Julia Nebenführ und Dozent*innen sowie Schüler*innen der Städtischen Musikschule Ludwigshafen an. Dabei werden die ausgestellten Werke und die verschiedenen Ausstellungsräume und Kapitel musikalisch untermalt. Die Kosten betragen 5 Euro zuzüglich des Museumseintritts. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0621 504-3045 oder per E-Mail an annmeldung.whm@ludwigshafen.de.

Quelle: Wilhelm-Hack-Museum Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 9. April 2026, 12:37