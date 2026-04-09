Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Arbeitsunfall bei BASF: Vier Verletzte im Werksteil Nord – Am Donnerstag (09.04.2026) kam es im Werksteil Nord der BASF SE in Ludwigshafen zu einem Arbeitsunfall mit mehreren Verletzten.

Nach Unternehmensangaben ereignete sich der Unfall gegen 13:45 Uhr während Montagearbeiten an einer Löschwasserleitung. Aus bislang ungeklärter Ursache wurden dabei vier Mitarbeitende externer Firmen verletzt.

Die Erstversorgung erfolgte durch einen Notarzt der BASF. Zwei der Betroffenen erlitten schwere Verletzungen und wurden stationär in umliegende Kliniken aufgenommen. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt und befinden sich ebenfalls in medizinischer Behandlung.

Die zuständigen Behörden wurden informiert. Die genauen Hintergründe des Unfalls sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Quelle: BASF SE

Zuletzt aktualisiert am 9. April 2026, 20:44