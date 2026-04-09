Ludwigshafen – Kopernikusstraße im Visier: Täter stehlen Werkzeuge aus geparktem Transporter

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) In der Nacht von Dienstag (07.04.2026) auf Mittwoch (08.04.2026) entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem geparkten Transporter mehrere Werkzeuge. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 8.500 Euro. Der weiße Transporter war im Tatzeitraum auf einem Parkplatz in der Kopernikusstraße abgestellt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.
Zuletzt aktualisiert am 9. April 2026, 15:05