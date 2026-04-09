Ludwigshafen – IHK Pfalz: Angebot für Eltern zur Berufsorientierung – Was kommt für Teenager nach der Schule?

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Was kommt nach der Schule? Diese Frage stellen sich viele Jugendliche – und auch ihre Eltern. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz hilft bei der Berufsorientierung und lädt zum „Elternstammtisch“ ein. Der nächste Termin ist am Mittwoch, 22. April, in Ludwigshafen und ist kostenlos. Teilnehmen können Eltern von Jugendlichen ab der 7. Klasse, unabhängig von der Schulart.

„Aus unserer Beratungspraxis wissen wir, wie wichtig Eltern bei der Berufswahl sind, als Vorbild und Unterstützer in diesem Prozess“, sagt Brigitte Lochner, bei der IHK Pfalz zuständig für die Berufsorientierung. „Damit Eltern ihre Kinder gut bei der Weichenstellung für die Zukunft begleiten können, wollen wir sie über die Möglichkeiten und Chancen einer Berufsausbildung informieren.“

Die IHK Pfalz ist mit mehreren Beratern vor Ort, ebenso ein Ausbilder aus einem IHK-Mitgliedsbetrieb. Der Stammtisch ist ein Angebot, damit sich Eltern in entspannter Atmosphäre informieren, Erfahrungen austauschen und Tipps zur Berufsorientierung erhalten können. „Es gibt allein fast 250 Ausbildungsberufe, für die die IHKs zuständig sind. Die Berufe wandeln sich ständig und werden immer wieder an aktuelle Entwicklungen angepasst“, betont Lochner. Berufliche Bildung ende zudem nicht mit einem Ausbildungsabschluss, im Anschluss sei zum Beispiel eine Fortbildung oder auch ein Studium möglich. Dabei den Überblick zu behalten, sei schwierig – und dabei will die IHK Pfalz unterstützen.

Ort: „Freischwimmer“, Pettenkoferstraße 9, 67063 Ludwigshafen

Termin: Mittwoch, 22. April, zwischen 16 und 19 Uhr

Für Verpflegung ist gesorgt

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung bis zum 20. April bei Brigitte Lochner, Tel. 0621 5904-1726, brigitte.lochner@pfalz.ihk24.de

Quelle:

Industrie- und Handelskammer für die Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 9. April 2026, 11:28