Ludwigshafen – Erneute Einbrüche in Fahrzeuge – Werkzeuge entwendet

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) In der Nacht vom 07.04.2026 auf den 08.04.2026 kam es in Ludwigshafen-Rheingönheim erneut zu mehreren Einbrüchen in Fahrzeuge, bei denen überwiegend hochwertige Werkzeuge entwendet wurden.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu kontaktieren.

Quelle:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 9. April 2026, 13:15