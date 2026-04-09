Ludwigshafen – 19. Rheingönheimer Halbmarathon – Entspannter Frühlingslauf in den Rheinauen mit schönen Ausblicken

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – 19. Rheingönheimer Halbmarathon mit Kurzstrecke am 18.04.2026.

Was als Nordic-Walking Halbmarathon begann ist jetzt ein Event für alle! Jogger, Walker, Nordic Walker und Wanderer sind eingeladen! Ein Lauf ohne Zeitmessung! Die Fitness testen ohne Stress! Jede/r Teilnehmer/in bekommt eine Medaille!

2 Rundkurse: HM ca. 22 km (Richtung Altrip), Kurzstrecke 10 km (Richtung Neuhofen, abkürzbar auf 7 km beim Wildpark)

Start:

9:00 Uhr für den Halbmarathon (ca. 22 km)

10:00 Uhr für die Kurzstrecke 10 km (abkürzbar auf 7 ab Wildpark)

Beide Strecken sind auch für Kinder/Jugendliche geeignet, die Kurzstrecke ist auch kinderwagengerecht.

Startgeld: 6,00 Euro Erwachsene, 2,50 Euro für Kinder bis 14 Jahre (ist vor Ort zu entrichten)

Start und Ziel: Turnhalle der Turngesellschaft „Frei Heil“, Hoher Weg 29, 67067 Ludwigshafen (nahe der Straßenbahnendhaltestelle Rheingönheim/Neubruch Li.6, Parkplätze, Bushaltestelle, S-Bahnhof ca.1.200m). Umkleidemöglichkeiten in den Garderoben der Turnhalle sind vorhanden. Auf Wunsch Gepäckaufbewahrung.

Registrierung: ab 8:00 Uhr Vereinsgaststätte „La Forchetta“

Voranmeldung erwünscht bis 17. April 2026, Nachmeldung vor Ort möglich

bernd.frosch@t-online.de, Tel. 0621 /54 45 76

Fragen zu den Strecken: Tel. 0621/543203, kontakt@pwv-rheingönheim.de

Infos und Anmeldevordrucke: HM 2026

Veranstalter:

Turngesellschaft „Frei Heil“ 1892 e.V. Rheingönheim und Pfälzerwald-Verein Rheingönheim e.V.

Für´s leibliche Wohl ist gesorgt. An den Verpflegungsstationen (4 auf der HM-Strecke, 1 auf der Kurzstrecke) gibt es Banane und Wasser, im Ziel geselliges Beisammensein im Vereinslokal „La Forchetta“ und auf der Terrasse. Es gibt Kaffee und Kuchen (Vereine) und Herzhaftes. Es ist eine Veranstaltung mit familiärem Charakter.

Quelle: Pfälzerwaldverein Rheingönheim

Zuletzt aktualisiert am 9. April 2026, 11:07